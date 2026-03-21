Santiago del Estero: un niño de 12 años improvisó una hamaca con soga y murió ahorcado

La comunidad de Nueva Francia se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 12 años en un trágico accidente doméstico. El episodio tuvo lugar ayer por la tarde en el patio de la vivienda familiar, donde el menor se encontraba jugando.
Según el testimonio de su madre y las primeras investigaciones policiales, el niño habría improvisado una hamaca con una soga atada a un árbol. En circunstancias que aún se intentan determinar, el menor quedó enredado en la cuerda, lo que le provocó una asfixia mecánica.
Al notar lo ocurrido, sus familiares lo trasladaron de urgencia al hospital de la ciudad de Loreto. Sin embargo, el personal médico confirmó que el niño ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación, no pudieron revertir el cuadro.
La justicia tomó intervención en el caso para realizar las diligencias de rigor. Aunque todo apunta a una fatalidad accidental, el fiscal de turno ordenó las pericias correspondientes para esclarecer los detalles del hecho que dejó a una familia y a toda la localidad en duelo.