El 1x1 de San Martín: Juárez salvó un empate en una noche irregular

San Martín rescató un empate que vale más por el contexto que por el juego. En una noche irregular, con varios rendimientos por debajo de lo esperado y dificultades para imponer su idea, el equipo de Andrés Yllana encontró en el último suspiro lo que no pudo construir durante gran parte del partido. El gol de Jorge Juárez maquilló falencias y sostuvo el invicto, pero también dejó señales claras de lo que aún debe corregir. Entre actuaciones desparejas, algunos intentos aislados y pocas sociedades, el “Santo” se llevó de San Juan un punto que sirve desde lo anímico, aunque obliga a una revisión profunda en lo futbolístico.
Darío Sand (5)
No tuvo demasiadas intervenciones. Tras el gol de Federico Murillo, que lo sorprendió, prácticamente no volvió a participar del juego ya que las llegadas del conjunto sanjuanino carecieron de precisión dentro del área.
Víctor Salazar (4)
Mostró falencias en la marca y se proyectó poco en ataque. Si bien levantó en el complemento, no logró sostener regularidad y estuvo lejos de su mejor versión.
Nicolás Ferreyra (6)
Buscó mostrarse firme en la marca y anticipar en cada ocasión, pero sufrió ante la presión de los delanteros rivales. Le costó sostener su rendimiento a lo largo del partido.
Ezequiel Parnisari (5)
No pasó sobresaltos en defensa y estuvo correcto en cada anticipo. Mostró entrega y sacrificio en las divididas y buscó ser siempre salida limpia desde el fondo.
Lucas Diarte (3)
Flojo en la marca y con dificultades para proyectarse en ataque. No encontró sociedades por su banda y perdió la referencia en el gol de Federico Murillo.
Laureano Rodríguez (5)
Alternó buenas y malas, pero siempre fue una solución a la hora de marcar y correr. Estuvo impreciso en la distribución, aunque mejoró levemente en el complemento.
Nicolás Castro (4)
Intentó hacerse cargo de la conducción, pero mostró muchas imprecisiones. Varias pelotas largas y errores en los pases marcaron su partido. Fue reemplazado en el segundo tiempo.
Lautaro Ovando (5)
Venía en gran nivel, pero tuvo un primer tiempo impreciso. En el complemento mostró actitud y generó córners que terminaron siendo importantes para el resultado final.
Kevin López (5)
No logró asumir el protagonismo que había mostrado contra Chicago. Jugó incómodo y no pudo romper líneas. Igualmente, siempre intentó darle buen destino al balón.
Alan Cisnero (4)
Intentó aportar movilidad y sorpresa por las bandas, alternando posiciones, pero le costó ser determinante. No logró imponerse en el uno contra uno ni generar peligro claro. Su aporte fue irregular y terminó diluyéndose.
Facundo Pons (3)
Sigue peleado con el gol. Le costó asociarse y terminó exhausto, lo que derivó en errores constantes. Falló un cabezazo desde una posición inmejorable. Fue reemplazado sin lograr gravitar.
Matías García (6)
Ingresó para darle juego al equipo y, por momentos, lo consiguió. Se hizo cargo de la pelota parada, intentó siempre jugar hacia adelante y dio la asistencia del empate agónico.
Diego Diellos (-)
Tuvo muy poca participación. Casi no entró en contacto con el balón y su aporte fue escaso.
Jorge Juárez (-)
Aportó dinámica en la mitad de la cancha y apareció en el momento justo. Estuvo donde debía en la última jugada para marcar el gol agónico.
Luca Arfaras (-)
Jugó pocos minutos y casi no incidió en el juego.