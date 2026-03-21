El 1x1 de San Martín: Juárez salvó un empate en una noche irregular

San Martín rescató un empate que vale más por el contexto que por el juego. En una noche irregular, con varios rendimientos por debajo de lo esperado y dificultades para imponer su idea, el equipo de Andrés Yllana encontró en el último suspiro lo que no pudo construir durante gran parte del partido. El gol de Jorge Juárez maquilló falencias y sostuvo el invicto, pero también dejó señales claras de lo que aún debe corregir. Entre actuaciones desparejas, algunos intentos aislados y pocas sociedades, el “Santo” se llevó de San Juan un punto que sirve desde lo anímico, aunque obliga a una revisión profunda en lo futbolístico.