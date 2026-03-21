El dólar y las tasas en la Argentina se dan tregua en un mundo volátil

El Gobierno no pierde de vista el objetivo d esta fase del programa económico: mejorar el poder de fuego del Banco Central (BCRA). En esa orientación, la entidad que preside Santiago Bausili adquirió ayer U$S 172 millones, lo que se constituyó en el mayor movimiento desde el 11 de febrero. En la última semana, el organismo compró U$S 485 millones y, de esa manera, sumó U$S 1.071 millones en lo que va de este mes. Con estos movimientos, el organismo monetario nacional hilvanó más de 50 ruedas consecutivas de compras.
La autoridad monetaria inauguró un programa de compra de reservas desde el inicio de este año y lleva comprados más de U$S 3.786 millones. A pesar de las compras de divisas que hace el BCRA, las reservas caen U$S 1.758 millones en lo que va de marzo. Una parte de esa caída se explica por la revaluación del oro, los yuanes y los derechos especiales de giro, la moneda del FMI. Otra, por el pago de U$S 1.000 millones en intereses de Bopreal que tuvo que hacer el Central entre fines de febrero y principios de marzo.
El mercado local continuó mostrando una relativa estabilidad pese a la persistencia de la volatilidad a nivel global. Si bien el Riesgo País volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos (no ocurría desde mediados de diciembre), el tipo de cambio oficial hiló su octava jornada consecutiva por debajo de $ 1.400, el BCRA continuó comprando dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y las tasas de interés en pesos sostuvieron su estabilidad en niveles relativamente bajos, señala un reporte de Ecolatina.
Con respecto al contexto global, el mercado financiero continúa convulsionado por un conflicto en Medio Oriente que parece estar lejos de llegar a una solución en el corto plazo. No sólo el petróleo continúa cómodo por encima de los U$S 100/por barril, sino que la persistencia en dichos niveles ya está teniendo impactos sobre las expectativas de inflación a nivel global.
Frente a este entorno, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) mantuvo inalterado el rango de tasas de política monetaria en 3,5%-3,75% por segunda reunión consecutiva. Si bien el dot plot (refleja la expectativa individual de recortes futuros de los miembros) mantiene un único recorte para 2026, el mercado ya descuenta que la autoridad monetaria no recortaría la tasa de interés en lo que resta del año. A su vez, en su última reunión revisó al alza tanto las previsiones de inflación (pasaron a 2,7% para este año frente al 2,4% proyectado en diciembre) como de actividad (el PBI proyectado se incrementó a 2,4% para este año y 2,3% para el próximo, frente al 2,3% y 2,0% estimados en diciembre).
Más allá de las decisiones de la FED, como respuesta a un entorno financiero más volátil y probablemente más inflacionario, el mercado ya descuenta que bancos centrales como el de Inglaterra o el de Europa podrían ajustar al alza sus tasas de política monetaria en el corto plazo. Frente a condiciones monetarias más restrictivas y riesgos crecientes, el mercado redujo su apetito por activos de países emergentes, lo cual generó una mayor debilidad de sus monedas (a excepción del peso argentino) y subas en sus primas de riesgo.
Hacia adelante, habrá que continuar monitoreando la dinámica del conflicto bélico y sus repercusiones financieras para identificar con mayor claridad la magnitud de los impactos (tanto positivos como negativos) en la economía argentina, indica Ecolatina. La suba del precio de petróleo podría beneficiar al país, debido a un mayor ingreso de dólares, vía exportaciones; pero si las tasas a nivel internacional se sostienen en niveles altos y se reduce el apetito por emergentes, el costo financiero para refinanciar los vencimientos de deuda que tiene el país sería aún más elevado.
Emisiones locales
Justamente, el ministro de Economía Luis Caputo declaró que no pretenden volver a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo a estos niveles de Riesgo País y anunció que los próximos vencimientos se cubrirán con emisiones en el mercado local, ventas de activos y financiamiento alternativo. Con respecto a las fuentes alternativas, comentó que se trataría de una opción más barata por cerca de U$S 9.000 millones para cubrir los vencimientos de capital de los bonos en dólares con acreedores privados que vencen en julio, enero de 2027 y julio del año que viene, aunque los detalles los conoceríamos en los próximos dos o tres meses.
Más allá de la ingeniería financiera, la consultora señala que resulta indispensable para la sostenibilidad del programa económico que el BCRA comience a acumular las reservas que está comprando en el mercado de cambios: si bien se hizo de casi U$S 3.800 millones en el MULC en lo que va del año, las Reservas Netas cayeron más de U$S 3.200 millones en el mismo período producto de los pagos de deuda.
Ahora bien, pese a la complejidad de acumular reservas sin capacidad para refinanciar vencimientos, Ecolatina destaca el ritmo de compras frente a un tipo de cambio que continúa apreciándose pese a un contexto internacional sumamente volátil y unas tasas de interés en pesos que ya hace ya varias ruedas están estables en niveles bajos. En concreto, producto de la reducción nominal y la aceleración de la inflación, el tipo de cambio se apreció un 8,6% en términos reales en lo que va de 2026 y ya se ubica a un 17,6% del techo de la banda (la mayor diferencia desde julio de 2025).
Frente a preocupaciones crecientes por el desempleo y el nivel de actividad en algunos sectores, probablemente el Gobierno aproveche la ventana de tiempo que le otorga la mayor liquidación del agro en los próximos meses para acumular reservas (hasta julio habría pocos pagos de deuda en dólares) y defender este combo de tasas bajas con un tipo de cambio relativamente controlado. “No obstante, aún persisten dudas no sólo sobre la ingeniería financiera de Caputo, sino también sobre la dinámica que podría adoptar el MULC en la segunda parte del año y cómo podría reaccionar el Gobierno en el juego de la tasa y el dólar”, finaliza la consultora.