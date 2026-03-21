El dólar y las tasas en la Argentina se dan tregua en un mundo volátil

Frente a este entorno, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) mantuvo inalterado el rango de tasas de política monetaria en 3,5%-3,75% por segunda reunión consecutiva. Si bien el dot plot (refleja la expectativa individual de recortes futuros de los miembros) mantiene un único recorte para 2026, el mercado ya descuenta que la autoridad monetaria no recortaría la tasa de interés en lo que resta del año. A su vez, en su última reunión revisó al alza tanto las previsiones de inflación (pasaron a 2,7% para este año frente al 2,4% proyectado en diciembre) como de actividad (el PBI proyectado se incrementó a 2,4% para este año y 2,3% para el próximo, frente al 2,3% y 2,0% estimados en diciembre).