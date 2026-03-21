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Histórico acuerdo en la WNBA: el tope salarial se cuadruplica y habrá contratos millonarios

El nuevo convenio colectivo de la Liga femenina de Básquet elevará de forma histórica el tope salarial

Histórico acuerdo en la WNBA: el tope salarial se cuadruplica y habrá contratos millonarios
Hace 1 Hs

El nuevo convenio colectivo, que entrará en vigor a partir de la temporada 2026 y se extenderá hasta 2032, hará que el tope salarial se eleve de U$S1,5 millones a U$S7 millones en 2026 y se ajustará anualmente según el crecimiento de los ingresos de la liga y de los equipos, según informaron la WNBA y el sindicato en un comunicado.

"El convenio colectivo de 2026 establece el primer modelo integral de reparto de ingresos en la historia del deporte profesional femenino", aseguraron. "Este modelo innovador ofrece un potencial ilimitado para las jugadoras, a medida que los ingresos de la liga y de los equipos sigan creciendo".

Bajo el nuevo acuerdo, las mejores jugadoras de la liga tendrán la posibilidad de firmar los primeros contratos multimillonarios en la historia de la WNBA.

Las jugadoras con contratos máximos ganarán un salario de U$S1,4 millones en 2026, que se espera que aumente a más de U$S2,4 millones para 2032, según las proyecciones financieras actuales. Se prevé que el salario promedio de la liga alcance los U$S583.000 en 2026 y supere el millón para 2032.

Los salarios mínimos oscilarán entre U$S270.000 y 300.000 en 2026 (según los años de servicio) y entre U$S340.000 y 380.000 para 2032, frente a los U$S66.000 del año pasado.

Una nueva escala de contratos para novatas aumentará los salarios de las primeras selecciones del draft y creará una "vía rápida" hacia contratos de nivel máximo para las jugadoras que aún estén bajo contratos de novata y obtengan los honores de Jugadora Más Valiosa o All-WNBA.

El acuerdo, alcanzado verbalmente a principios de esta semana, aún debe ser ratificado formalmente por las jugadoras.

También incluye inversiones en estándares mejorados para las instalaciones de los equipos, requisitos ampliados de personal y viajes aéreos chárter para toda la liga.

El acuerdo asegura que la temporada número 30 de la WNBA comenzará según lo previsto el 8 de mayo.

Pone fin a una disputa cada vez más agria entre la WNBA y la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto (WNBPA), que se había prolongado durante varios meses. 

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