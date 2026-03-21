Histórico acuerdo en la WNBA: el tope salarial se cuadruplica y habrá contratos millonarios

El nuevo convenio colectivo, que entrará en vigor a partir de la temporada 2026 y se extenderá hasta 2032, hará que el tope salarial se eleve de U$S1,5 millones a U$S7 millones en 2026 y se ajustará anualmente según el crecimiento de los ingresos de la liga y de los equipos, según informaron la WNBA y el sindicato en un comunicado.