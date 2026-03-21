Reacción colectiva ante la emergencia

La psicóloga Carmina Varela lo explicó con claridad al hablar de la empatía como uno de los rasgos esenciales del ser humano. No se trata sólo de sentir pena por el otro, sino de reconocer que eso que le pasa también nos interpela. De comprender que nadie está completamente a salvo de la tragedia y que, frente a eso, el impulso natural más noble es acercarse, tender una mano, hacer algo. Esa idea de identidad social compartida se volvió concreta en cada colecta, en cada bolsa de ropa, en cada plato de comida caliente y en cada viaje hacia los pueblos afectados.