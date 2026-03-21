La Nación presentó el mapa de cultivos del país digitalizado

En el marco de una actividad oficial en Expoagro 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó el Mapa de Cultivos, una herramienta digital de alta calidad elaborada a partir de la capacidad técnica y territorial con la que cuenta la Secretaría, y que se pone a disposición de los diferentes actores del sector para la toma de decisiones.
Este mapa utiliza como insumo principal los datos de los relevamientos realizados por las delegaciones de la Secretaría durante las campañas, obtenidos por el método de segmentos aleatorios. La herramienta contempla la utilización de técnicas de teledetección basadas en imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un sistema de información geográfica (SIG), el control e interpretación de los resultados obtenidos a través de operativos a campo y el procesamiento de la información generada por la aplicación de esta metodología.
La Secretaría, mediante las 40 delegaciones distribuidas en toda la zona productiva, releva a campo 2 millones de hectáreas en cada campaña. Este proceso de recopilación de información constituye uno de los datos más precisos del país.
Cada uno de los delegados carga estos datos georreferenciados con una aplicación especialmente diseñada. Los datos disponibles permiten analizar individualmente las campañas anteriores de fina y de gruesa. La interfaz habilita seleccionar cada cultivo y analizar el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) de cada lote. De este modo, se facilita la evaluación de la distribución y las tendencias de los cultivos a nivel regional y local.
Para consolidar el mapa se toman datos que los técnicos denominan “verdades de campo”; y mediante el empleo de imágenes satelitales de libre acceso y un algoritmo de aprendizaje automático (machine learning) se estima la distribución espacial de los distintos cultivos extensivos de la Argentina, como así también de cultivos regionales.
De este modo, el Mapa de Cultivos resulta clave tanto para el sector público como para el privado. Al ofrecer una localización precisa de los cultivos facilita la planificación logística, mejora el análisis de la cosecha y permite evaluar con mayor exactitud el impacto de fenómenos adversos como inundaciones, sequías o plagas. Al visualizador del Mapa de Cultivos se accede desde este enlace: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/mapa/.