La Nación presentó el mapa de cultivos del país digitalizado

Este mapa utiliza como insumo principal los datos de los relevamientos realizados por las delegaciones de la Secretaría durante las campañas, obtenidos por el método de segmentos aleatorios. La herramienta contempla la utilización de técnicas de teledetección basadas en imágenes satelitales de alta y mediana resolución, integradas en un sistema de información geográfica (SIG), el control e interpretación de los resultados obtenidos a través de operativos a campo y el procesamiento de la información generada por la aplicación de esta metodología.