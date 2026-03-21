“El acceso a EEUU será un paso cualitativo para la citricultura argentina”

“El país está acelerando la apertura del mercado de cítricos dulces en Estados Unidos, que tiene un gran potencial”, indicó José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus).
El dirigente indicó al sitio Portalfruticola.com que existe una oportunidad concreta para abastecer un mercado con demanda creciente y producción insuficiente. No obstante, señaló que una vez concretado el acuerdo los volúmenes iniciales serán moderados y dependerán de la consolidación de relaciones comerciales. “Ningún exportador quiere lanzarse sin tener negocios cerrados y clientes definidos”, explicó.
Puntualizó, además, que proyectan exportar principalmente naranjas y mandarinas, mientras que el pomelo tendría una participación limitada debido a su mayor rentabilidad en la industria de jugos y de aceites. “Más allá de los números, el acceso al mercado estadounidense representa un salto cualitativo para la citricultura argentina: no solo implica mayores oportunidades comerciales, sino también el reconocimiento de estándares de calidad y sanidad a nivel internacional”, afirmó.
Mientras la industria espera la resolución para poder exportar cítricos dulces a Estados Unidos, se prepara para iniciar las cosechas en un contexto complejo, marcado por la debilidad del consumo interno y por algunos eventos climáticos adversos.
Al analizar puntualmente las naranjas, Carbonell comentó que la producción de esta fruta a nivel mundial ha tenido una importante disminución, con una caída importante en los últimos años, producto del Huanglongbing (HLB). “Tenemos confianza en poder desarrollar un mercado razonable sin afectar la producción estadounidense ni competir con los otros proveedores, porque es un mercado que tiene demanda creciente y que hoy no tiene producción suficiente para ser abastecida”, indicó.
Carbonell concluyó diciendo que, de concretarse la apertura, se abrirá una nueva puerta para las exportaciones argentinas y se consolidará una oportunidad clave para dinamizar el empleo y fortalecer las economías regionales.