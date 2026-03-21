“El acceso a EEUU será un paso cualitativo para la citricultura argentina”

Al analizar puntualmente las naranjas, Carbonell comentó que la producción de esta fruta a nivel mundial ha tenido una importante disminución, con una caída importante en los últimos años, producto del Huanglongbing (HLB). “Tenemos confianza en poder desarrollar un mercado razonable sin afectar la producción estadounidense ni competir con los otros proveedores, porque es un mercado que tiene demanda creciente y que hoy no tiene producción suficiente para ser abastecida”, indicó.