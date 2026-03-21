Sector sucroalcoholero: Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar

Entre el jueves y ayer se llevó a cabo en los predios de la Sociedad Rural de Tucumán la XXIVª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca). Durante el encuentro se desarrollaron diferentes disertaciones y presentaciones técnicas, conferencias plenarias y espacios de intercambio sobre los principales desafíos y avances del sector sucroalcoholero mundial y regional.
Se presentaron más de 60 trabajos que abordaron diversos temas vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar. Entre ellos, se destacaron la bioenergía y la transición energética, herramientas para la gestión del cambio climático, sistemas de información aplicados al sector, manejo de suelos y nutrición del cultivo, tecnologías de cosecha y reducción de costos, sanidad vegetal y control de plagas, desarrollo y evaluación de nuevas variedades, avances en biotecnología y edición genética, optimización de procesos industriales y el aprovechamiento energético de subproductos como la vinaza y como el bagazo.
Cabe destacar la importancia de este evento, ya que los presentes pudieron informarse sobre nuevas tecnologías de países como Colombia, Brasil y Ecuador, con conferencias de envergadura sobre las investigaciones que se llevan adelante en esos países sucroalcoholeros.
La XXIVª Reunión Anual de la Satca juntó a investigadores, profesionales y referentes del sector, que realizaron un intercambio de conocimientos, de avances tecnológicos y de estrategias de innovación, orientadas al desarrollo sostenible y competitivo de la agroindustria sucroalcoholera.
En esta actividad estuvieron presentes, también autoridades de la Provincia, dirigentes, técnicos, productores y muchas personas vinculada a esta importante actividad agroindustrial.