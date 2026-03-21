Sector sucroalcoholero: Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar

Se presentaron más de 60 trabajos que abordaron diversos temas vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar. Entre ellos, se destacaron la bioenergía y la transición energética, herramientas para la gestión del cambio climático, sistemas de información aplicados al sector, manejo de suelos y nutrición del cultivo, tecnologías de cosecha y reducción de costos, sanidad vegetal y control de plagas, desarrollo y evaluación de nuevas variedades, avances en biotecnología y edición genética, optimización de procesos industriales y el aprovechamiento energético de subproductos como la vinaza y como el bagazo.