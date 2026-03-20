Postal inesperada en San Juan: la amistad que une a los dos San Martín y desafía al fútbol argentino de las sospechas

En la misma línea se expresó Jorge Abella, otro que viajó para acompañar al equipo de Andrés Yllana y reencontrarse con los amigos de San Juan. “Nosotros tenemos la Peña del Barrio Oeste II y hace años que organizamos estos viajes para venir y encontrarnos con ellos; después ellos también van para Tucumán”, explicó. Para Abella, esa relación es la mejor prueba de que se puede convivir en paz en una cancha. “Hay que vivirlo así, con amistad y respeto. Si ellos nos reciben de esa manera, no veo por qué no podrían volver los visitantes”, planteó.