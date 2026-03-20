Murió Chuck Norris: del combate con Bruce Lee a la leyenda del cine de acción

En medio del combate, incluso hay lugar para un momento que con los años adquirió tono casi cómico: Lee arranca un mechón del vello pectoral de Norris para liberarse y, ya de pie, lo sopla con gesto desafiante. La secuencia, sin embargo, recupera rápidamente su intensidad hasta un final contundente: Lee somete a su rival, le quiebra el cuello y, en señal de respeto, cubre su rostro antes de retirarse.