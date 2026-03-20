¡Mesaza! Conocé quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

Mirtha Legrand busca seguir conquistando a los espectadores y preparó una “mesaza” muy especial para este fin de semana largo, con figuras destacadas del mundo del espectáculo.
A partir de las 21.30, por El Trece, la diva recibirá en su mesa al humorista Miguel del Sel. También estarán presentes los actores y humoristas Dady Brieva y Chino Volpato, integrantes del histórico trío Midachi, junto a Gladys Florimonte.
El regreso de Midachi a la televisión siempre genera expectativa. A lo largo de los años, el trío ha demostrado que, pese a tener miradas diferentes sobre diversos temas, su vínculo profesional y personal se mantiene sólido.
De hecho, ellos mismos han reconocido en varias oportunidades que, aunque piensan distinto, nunca llegaron a pelearse por cuestiones ideológicas, lo que suele derivar en intercambios interesantes y, muchas veces, divertidos.
El humor tomará la "mesaza" de Mirtha
La combinación entre Midachi y Florimonte anticipa un clima distendido, con anécdotas, recuerdos y seguramente alguna que otra imitación o sketch improvisado, en una noche que promete risas y complicidad entre los invitados.