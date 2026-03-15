Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Ante ello, Banderas propuso a todos los profesionales del sector adaptar los proyectos a la nueva realidad. Es el teatro, según él, el que podría situarse como una forma de arte que resista más que otras en un escenario dominado por pantallas y contenido digital. "Siempre habrá películas con gente de carne y hueso, pero el refugio que yo he buscado en el teatro tiene una cierta razón de ser. El teatro va a vencer eso, porque quedará siempre como un arte que tiene 3.000 años y que va a ser muy difícil vencerlo”, augura Banderas.