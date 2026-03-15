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Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

El actor español recibió una propuesta que lo dejó desencajado. Pesimista con respecto a la “pantalla grande”; optimista con el teatro.

PREOCUPADO. Banderas no ve que las intervenciones de la IA en el cine sean positivas. PREOCUPADO. Banderas no ve que las intervenciones de la IA en el cine sean positivas.
Hace 1 Hs

“El cine de determinada manera se terminó. Está en un momento muy definitivo”, declaró Antonio Banderas. El famosísimo actor en una entrevista viralizada en X dio su pronóstico, negativo por cierto, sobre la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria cinematográfica. “En el momento en que los estudios descubran que la tecnología les va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores estamos cobrando, esto se terminó”, fue taxativo el quien personificó a "El Zorro".

Banderas, reconocido por su sólida carrera en el cine y el teatro, reveló que ha recibido una propuesta de trabajo relacionada con la IA generativa. “Me acaban de ofrecer una película en IA, es decir, usar mi imagen y yo lo único que tendría que hacer es poner mi voz. No sé si eso funcionará o no”, reflexionó Banderas.

¿A quién más perjudica?

No sólo la preocupación del español pasa por el rol que los actores como él tienen en la industria. La realidad es preocupante no solo para los intérpretes, sino también para los técnicos y creativos, quienes podrían perder oportunidades en un mundo donde lo tangible se vuelva la excepción. 

Ante ello, Banderas propuso a todos los profesionales del sector adaptar los proyectos a la nueva realidad. Es el teatro, según él, el que podría situarse como una forma de arte que resista más que otras en un escenario dominado por pantallas y contenido digital. "Siempre habrá películas con gente de carne y hueso, pero el refugio que yo he buscado en el teatro tiene una cierta razón de ser. El teatro va a vencer eso, porque quedará siempre como un arte que tiene 3.000 años y que va a ser muy difícil vencerlo”, augura Banderas.

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