El dólar oficial retrocedió $9,50 durante la semana y amplía la brecha con el techo

El dólar oficial registró una nueva caída y extendió la denominada "pax cambiaria", en una semana en la que el tipo de cambio acumuló un retroceso significativo y se alejó aún más del techo de la banda.
En el segmento minorista, la divisa estadounidense descendió cinco unidades y cerró a $1.410 para la venta en las pantallas del Banco Nación, marcando su nivel más bajo desde el 24 de febrero. En los último cinco días, retrocedió casi $10.
Por su parte, en el mercado mayorista, la cotización también mostró una tendencia bajista. Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos U$S357,5 millones en el día, el dólar mayorista bajó $3 cerró a $1.390,50, mínimo en el último mes.
En cuanto al esquema cambiario vigente, la distancia entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda volvió a ampliarse. La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos $248,02 de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025.
El dólar "blue" terminó la semana a la baja
En el mercado informal, el dólar descontó al cierre cinco unidades y terminó a $1.425 para la venta, tras un mínimo de $1.420 al mediodía. El "blue" retrocede $107 en el recorrido del año.