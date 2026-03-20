El dólar oficial retrocedió $9,50 durante la semana y amplía la brecha con el techo

En cuanto al esquema cambiario vigente, la distancia entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda volvió a ampliarse. La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos $248,02 de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025.