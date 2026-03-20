Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial retrocedió $9,50 durante la semana y amplía la brecha con el techo

En el segmento minorista, la divisa estadounidense descendió cinco unidades y cerró a $1.410 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

DÓLAR. La cotización oficial volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda tocó máximos. DÓLAR. La cotización oficial volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda tocó máximos. Foto tomada de Freepik.
Hace 1 Hs

El dólar oficial registró una nueva caída y extendió la denominada "pax cambiaria", en una semana en la que el tipo de cambio acumuló un retroceso significativo y se alejó aún más del techo de la banda.

En el segmento minorista, la divisa estadounidense descendió cinco unidades y cerró a $1.410 para la venta en las pantallas del Banco Nación, marcando su nivel más bajo desde el 24 de febrero. En los último cinco días, retrocedió casi $10. 

Por su parte, en el mercado mayorista, la cotización también mostró una tendencia bajista. Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos U$S357,5 millones en el día, el dólar mayorista bajó $3 cerró a $1.390,50, mínimo en el último mes. 

En cuanto al esquema cambiario vigente, la distancia entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda volvió a ampliarse. La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos $248,02  de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025. 

El dólar "blue" terminó la semana a la baja  

En el mercado informal, el dólar descontó al cierre cinco unidades y terminó a $1.425 para la venta, tras un mínimo de $1.420 al mediodía. El "blue" retrocede $107 en el recorrido del año. 

Temas El DólarTucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar: la cotización oficial cerró sin cambios y el blue avanzó $10 este martes 17 de marzo

Dólar: la cotización oficial cerró sin cambios y el "blue" avanzó $10 este martes 17 de marzo

Redrado advirtió que sin reformas y un sistema bimonetario el consumo seguirá débil y la informalidad, alta

Redrado advirtió que sin reformas y un sistema bimonetario "el consumo seguirá débil y la informalidad, alta"

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024
2

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
3

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
4

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
5

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
6

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Más Noticias
Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Comentarios