La ingeniería invisible: cómo la Fórmula 1 viaja por todo el mundo

La Fórmula 1 no solo se define por lo que ocurre en pista. Detrás de cada carrera hay una estructura logística de enorme complejidad que funciona con precisión quirúrgica y que permite que el campeonato recorra el mundo sin margen para el error. En una temporada que se extiende durante ocho meses y atraviesa cinco continentes, cada traslado implica mover toneladas de equipamiento en plazos extremadamente ajustados.