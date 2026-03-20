La ingeniería invisible: cómo la Fórmula 1 viaja por todo el mundo

La Fórmula 1 no solo se define por lo que ocurre en pista. Detrás de cada carrera hay una estructura logística de enorme complejidad que funciona con precisión quirúrgica y que permite que el campeonato recorra el mundo sin margen para el error. En una temporada que se extiende durante ocho meses y atraviesa cinco continentes, cada traslado implica mover toneladas de equipamiento en plazos extremadamente ajustados.
El socio estratégico en este engranaje es DHL, encargado de coordinar buena parte del transporte global. Entre todas las escuderías, el volumen total supera las 300 toneladas por evento, incluyendo no solo los autos y sus piezas, sino también estructuras completas de trabajo, herramientas, sistemas tecnológicos y áreas de hospitalidad.
Durante la gira europea, la logística encuentra su versión más eficiente. Cada equipo despliega entre 25 y 40 camiones que funcionan como talleres móviles. En ellos viajan los monoplazas prácticamente listos para competir, junto con todo el equipamiento necesario. Las distancias relativamente cortas permiten optimizar tiempos y reducir costos, además de simplificar la coordinación.
El panorama cambia radicalmente en las carreras fuera de Europa, conocidas como “flyaways”. Allí entra en escena el transporte aéreo, con una flota de aviones de carga que trasladan los componentes críticos. Chasis, motores, piezas aerodinámicas y sistemas electrónicos son enviados en vuelos especialmente organizados para la categoría.
En ese esquema, la Ferrari, al igual que el resto de las escuderías, debe seleccionar con precisión qué elementos viajan por aire y cuáles pueden hacerlo por otras vías. En ese sentido, el argentino Sergio Bondi, responsable del área logística del equipo italiano, forma parte de una estructura que planifica cada movimiento con semanas de anticipación.
El transporte marítimo cumple un rol clave en esta estrategia. Desde mediados de los 2000, los equipos comenzaron a enviar por barco todo el material pesado y no esencial para la operación inmediata. Esto incluye desde mobiliario hasta herramientas de gran tamaño, lo que permite aliviar la carga aérea y reducir costos.
Actualmente, las escuderías trabajan con múltiples sets de equipamiento que rotan alrededor del mundo. Este sistema de “equipos espejo” permite que una parte del material esté en uso mientras otra ya se encuentra en tránsito hacia el siguiente destino. En calendarios con fechas consecutivas, esta duplicación (y en algunos casos multiplicación) es indispensable para sostener el ritmo.
El caso de Red Bull Racing ilustra bien este modelo: la escudería dispone de varios conjuntos idénticos de carga marítima que viajan simultáneamente por distintas rutas globales. Así, cuando un Gran Premio termina, el siguiente ya tiene parte de su infraestructura lista para ser montada.
Pero el traslado es solo una parte del desafío. Cada equipo debe construir su base operativa desde cero en cada circuito. A diferencia de otros deportes, donde las instalaciones ya están disponibles, en la Fórmula 1 los garajes, oficinas técnicas y espacios de trabajo se montan completamente en cada fecha.
El proceso comienza incluso antes de que termine la carrera. Apenas finaliza la actividad del domingo, los equipos inician el desmontaje. En cuestión de horas, todo debe estar embalado, clasificado y listo para ser enviado al próximo destino. La planificación es absoluta: cada elemento tiene una ubicación definida dentro del sistema de carga.
Este nivel de precisión no es un lujo, sino una necesidad. Un error en la logística puede traducirse en la falta de una pieza clave o en demoras que afecten la preparación del auto. En un deporte donde las diferencias se miden en milésimas, cualquier desajuste fuera de pista tiene consecuencias directas en el rendimiento.
A esta complejidad técnica se suma el factor humano. Cada escudería moviliza entre 50 y 130 personas por carrera, dependiendo del destino. Ingenieros, mecánicos y personal de apoyo trabajan bajo una exigencia constante, con cambios de huso horario y largas jornadas laborales.
El desgaste es significativo, especialmente en tramos del calendario con carreras consecutivas. Por eso, los equipos implementaron programas específicos para mitigar el impacto físico y mental. Rutinas de sueño, planificación nutricional y estrategias para adaptarse al jet lag forman parte de la preparación.
Incluso aspectos aparentemente menores son considerados. En eventos con horarios atípicos o condiciones particulares, se ajustan itinerarios de viaje y rutinas diarias para favorecer la adaptación del personal. El objetivo es claro: mantener el rendimiento en un entorno altamente demandante.
En paralelo, la logística también debe adaptarse a las restricciones económicas de la categoría. Con la implementación del tope presupuestario, optimizar recursos se volvió un aspecto central. Esto impulsó soluciones como la reutilización de equipamiento y la rotación inteligente de materiales.
El resultado es una operación global perfectamente sincronizada. Mientras una carrera se está disputando, la siguiente ya está en proceso de montaje en otra parte del mundo. Es un sistema que no se detiene y que requiere coordinación total entre equipos, organizadores y proveedores.
La Fórmula 1, en definitiva, es mucho más que velocidad y tecnología en pista. Es una demostración constante de eficiencia operativa a escala global. Sin esta estructura invisible, capaz de mover el equivalente a una pequeña ciudad de un continente a otro en cuestión de días, el espectáculo simplemente no sería posible.