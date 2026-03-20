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Yerba Buena: capacitan a docentes en el uso del laboratorio escolar

El enfoque estará puesto en el desarrollo de diseños experimentales, bajo la premisa de que el aprendizaje en ciencias se construye a partir de la observación y la experimentación.

Yerba Buena: capacitan a docentes en el uso del laboratorio escolar
Hace 2 Hs

La Dirección de Educación del municipio de Yerba Buena lanzó una propuesta de formación destinada a docentes de nivel inicial y primario, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de las ciencias en el aula a través del uso del laboratorio escolar.

El primer encuentro se realizará el lunes 30 de marzo a las 9, en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), y está dirigido a educadores interesados en incorporar herramientas y estrategias vinculadas al trabajo experimental.

La iniciativa marcará el inicio de un ciclo de talleres que se desarrollará a lo largo del período lectivo 2026, entre los meses de abril y noviembre. Según informaron, la propuesta apunta a brindar acompañamiento sostenido y formación continua en torno al uso pedagógico del laboratorio.

El enfoque estará puesto en el desarrollo de diseños experimentales, bajo la premisa de que el aprendizaje en ciencias se construye a partir de la observación y la experimentación. En este sentido, se buscará promover la generación de conocimientos desde la práctica.

Los encuentros tendrán modalidad de taller y abordarán distintos fenómenos vinculados a los seres vivos, la materia y sus transformaciones. Además, se trabajará con estrategias didácticas alineadas a los contenidos curriculares de cada nivel educativo.

Los docentes interesados deberán inscribirse previamente a través de un formulario online.

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