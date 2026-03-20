Paritarias cerradas: el Gobierno acuerda con Apemys un aumento del 11% y ajustes trimestrales

Mejoras salariales para los estatales y paz social para el Gobierno de Tucumán. La Provincia firmó hoy un acuerdo salarial con representantes de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys), y cerró de esta manera las paritarias con todo el sector sindical en un contexto adverso y de enfriamiento de la economía. El acto fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien rubricó una suba del 11% y la recomposición del salario de forma automática, según los índices del Indec, cada tres meses.
“Este es el último gremio con el cual estamos cerrando el acuerdo salarial. En el contexto complejo en el que estamos hablando, con dificultades económicas y guerras a nivel global, llegamos al octavo acuerdo, y gracias a la decisión que han tomado los gremios con el Poder Ejecutivo de ir haciendo recomposiciones seguidas, no se nos acumularon muchos puntos más de inflación y no se nos deterioró mucho más el salario. Cada 60 días nos sentamos a actualizar el salario. Si no lo hacíamos, y lo hacíamos dos veces al año, ustedes iban a perder el poder adquisitivo y nosotros no íbamos a tener la posibilidad de pagar. Ha sido una muy buena, sana e inteligente decisión hacer ocho recomposiciones”, expresó el mandatario.
Del acto en el antedespacho de la Gobernación participaron también el ministro Regino Amado (Gobierno y Justicia), quien encabezó las negociaciones con todos los sectores, y sus pares Daniel Abad (Economía y Producción) y Susana Montaldo (Educación). También estuvieron el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación, Facundo Juez Pérez; y la secretaria general de Apemys, Isabel Ruiz, entre otros.
Amado, por su parte, destacó los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de Tucumán con los empleados estatales en un contexto nacional complejo, con provincias en las que no comenzaron las clases. “En momentos en que al sector de la docencia le habían quitado desde la Nación el incentivo docente y la conectividad, los gremios solicitaron al gobernador que esto no se pierda porque era muy importante en el bolsillo de los trabajadores, y el Gobierno provincial se hizo cargo”, subrayó.
“Para nosotros cerrar esta paritaria significó traer paz social para Tucumán, darle un poco más al bolsillo de los asalariados de todos los sectores de la administración pública y en este caso muy especial a los docentes. Hoy están presentes en las escuelas sin inconvenientes, por un trabajo coordinado entre los ministerios”, expresó el ministro de Gobierno y Justicia.
Además, precisó que los acuerdos contemplaron condiciones homogéneas para los gremios docentes y mecanismos de actualización periódica. “El Frente Gremial Docente, integrado por ATEP, AMET, UDT y Apemys, tiene los mismos acuerdos. Se estableció una recomposición general del 11% y ajustes específicos, como en el caso del título docente. También se acordó la actualización automática cada tres meses según los indicadores oficiales, que ya empezó a correr desde marzo, abril y mayo para que cobren en junio, según lo que establezca el Indec”, detalló.
Ruiz, por su parte, destacó la instancia de diálogo y los avances alcanzados en la negociación. “Hemos firmado la recomposición salarial, es la octava. Lo importante es que, después de una conciliación obligatoria, hemos sido escuchados en varios puntos que nos interesaban y preocupaban”. Informó también avances en materia de estabilidad laboral para el sector docente. “Se avanzó con la titularización prevista por la ley del año pasado. El procedimiento comenzará en abril. Es importante que los docentes tengan organizada su declaración jurada”, advirtió.