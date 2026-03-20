Cinco tucumanos fueron convocados a la selección M18 para el Sudamericano en Rosario

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó la convocatoria de cinco jugadores tucumanos para integrar el plantel de Argentina que disputará el Sudamericano M18, certamen que se llevará a cabo en Rosario.
La noticia fue comunicada oficialmente a la Unión de Rugby de Tucumán mediante una nota fechada el 18 de marzo, en la que se detalla la citación de los jóvenes talentos que representarán a la provincia en el seleccionado nacional juvenil.
Los convocados son Nicolás Acuña Mastrolorenzo y Juan Bautista Maris, ambos de Tucumán Rugby Club; Santiago Feijoo, del Jockey Club; y Santino Viera Ortiz y Santino Nicotra, representantes de Universitario.
La presencia de cinco jugadores tucumanos en la lista nacional ratifica el peso del rugby de la provincia en la formación de talentos y su constante aporte a los seleccionados argentinos.
El torneo se disputará en el Hipódromo de Rosario y marcará una nueva edición del Campeonato Sudamericano para jugadores M18, una competencia clave en el desarrollo de los juveniles rumbo a los seleccionados mayores.
Argentina participará con dos equipos y se medirá ante Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Los partidos se jugarán el martes 24 y el viernes 27 de marzo, con un formato que contempla dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada y de 20 minutos en la segunda.
Además, el seleccionado nacional llega con un historial dominante: desde que el certamen se disputa en modalidad M18, Argentina se consagró en las últimas seis ediciones, que tuvieron como sedes Asunción (2018 y 2019), Montevideo, Río Segundo (2023 y 2024) y La Rioja (2025).
De acuerdo a la planificación de la UAR, el plantel se concentrará en Buenos Aires desde el sábado 21 hasta el viernes 27 de marzo. Tras la finalización del torneo, los jugadores regresarán a sus respectivos lugares de origen.
Para los cinco tucumanos, la convocatoria representa una gran oportunidad de mostrarse en el plano internacional y seguir creciendo dentro de la estructura del rugby argentino.