Secciones
DeportesRugby

Cinco tucumanos fueron convocados a la selección M18 para el Sudamericano en Rosario

Los juveniles de Tucumán Rugby, Jockey y Universitario formarán parte del seleccionado argentino que competirá en el Hipódromo de Rosario, en un torneo que reúne a las principales potencias de la región.

ÚLTIMA CONSAGRACIÓN. Argentina ganó el Sudamericano M-18 que se organizó en La Rioja el año pasado. ÚLTIMA CONSAGRACIÓN. Argentina ganó el Sudamericano M-18 que se organizó en La Rioja el año pasado. Foto tomada de ESPN.
Hace 1 Hs

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó la convocatoria de cinco jugadores tucumanos para integrar el plantel de Argentina que disputará el Sudamericano M18, certamen que se llevará a cabo en Rosario.

La noticia fue comunicada oficialmente a la Unión de Rugby de Tucumán mediante una nota fechada el 18 de marzo, en la que se detalla la citación de los jóvenes talentos que representarán a la provincia en el seleccionado nacional juvenil.

Los convocados son Nicolás Acuña Mastrolorenzo y Juan Bautista Maris, ambos de Tucumán Rugby Club; Santiago Feijoo, del Jockey Club; y Santino Viera Ortiz y Santino Nicotra, representantes de Universitario.

La presencia de cinco jugadores tucumanos en la lista nacional ratifica el peso del rugby de la provincia en la formación de talentos y su constante aporte a los seleccionados argentinos.

El torneo se disputará en el Hipódromo de Rosario y marcará una nueva edición del Campeonato Sudamericano para jugadores M18, una competencia clave en el desarrollo de los juveniles rumbo a los seleccionados mayores.

Argentina participará con dos equipos y se medirá ante Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Los partidos se jugarán el martes 24 y el viernes 27 de marzo, con un formato que contempla dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada y de 20 minutos en la segunda.

Además, el seleccionado nacional llega con un historial dominante: desde que el certamen se disputa en modalidad M18, Argentina se consagró en las últimas seis ediciones, que tuvieron como sedes Asunción (2018 y 2019), Montevideo, Río Segundo (2023 y 2024) y La Rioja (2025).

De acuerdo a la planificación de la UAR, el plantel se concentrará en Buenos Aires desde el sábado 21 hasta el viernes 27 de marzo. Tras la finalización del torneo, los jugadores regresarán a sus respectivos lugares de origen.

Para los cinco tucumanos, la convocatoria representa una gran oportunidad de mostrarse en el plano internacional y seguir creciendo dentro de la estructura del rugby argentino.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
6

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Más Noticias
Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Chats, dinero y la AFA: denuncian un posible arreglo de partidos que salpica al árbitro tucumano Luis Lobo Medina

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

Atlético Tucumán vs Gimnasia: horario, TV en vivo y probables formaciones

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Gimnasia y San Lorenzo-Deportivo Rincón

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Gimnasia y San Lorenzo-Deportivo Rincón

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Comentarios