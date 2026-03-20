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"Yo no envejezco, subo de nivel": el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

Hace 10 días, el actor cumplió 86 años, demostrando y agradeciendo su "buen estado de salud".

Chuck Norris en su 86° cumpleaños. Chuck Norris en su 86° cumpleaños. (Captura: Chuck Norris)
Hace 1 Hs

Chuck Norris falleció poco después de celebrar sus 86 años. Su partida, repentina, fue informada por sus allegados, quienes comunicaron que su deceso ocurrió rodeado de sus seres queridos y “en paz”. El artista marcial demostró su excelente vitalidad en el último tiempo e incluso publicó un clip demostrando su desempeño físico justo en su aniversario.

La muerte del protagonista de Walker, Texas Ranger conmocionó al mundo. Aún no se conocen detalles de las causas de su fallecimiento y su círculo íntimo pidió privacidad tras lo que describieron como un trágico desenlace ocurrido el jueves por la mañana. En su video publicado el 10 de marzo, donde festejaba sus 86 años, mostraba su agradecimiento con la vida por su salud y la posibilidad de desempeñarse en lo que ama.

El último mensaje de vitalidad de Chuck Norris 

Para su 86° aniversario, Norris celebró el evento con un metraje de él boxeando en las redes sociales. En las imágenes en su hogar y bajo el sol de un día despejado, el actor practicaba lucha con sus guantes y un contrincante. Activo y con un tono agradable expresó: “Yo no envejezco, subo de nivel”.

"Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán. Dios los bendiga, Chuck Norris", rezaba la publicación de Instagram.

El legado de Chuck Norris tras su muerte 

El anuncio de la partida del actor de Missing in Action ocurrió hoy. Sus parientes lo recordaron como "un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el alma de la familia", expresaron. "Aunque tenemos el corazón roto, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”.

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