"Yo no envejezco, subo de nivel": el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

"Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán. Dios los bendiga, Chuck Norris", rezaba la publicación de Instagram.