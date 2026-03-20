El Banco Central acumuló pérdidas por más de U$S2.300 millones en siete jornadas

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) atraviesan una sostenida caída y ya suman siete jornadas consecutivas en descenso, con una pérdida acumulada que supera los U$S2.340 millones en los últimos días.
A pesar de este escenario, el dólar oficial se mantuvo prácticamente estable, en torno a los $1.394,5.
En la última rueda, la autoridad monetaria compró U$S132 millones en el mercado, aunque esa intervención no logró frenar la caída de los activos.
Las reservas se redujeron en U$S793 millones, impactadas principalmente por la baja en las cotizaciones, en especial del oro, que registró un retroceso del 3,5% y explicó cerca de U$S600 millones de la caída, según fuentes cercanas al organismo. Sobre otros U$S200 millones no se brindaron precisiones.
De este modo, los activos brutos del BCRA quedaron en U$S43.702 millones, el nivel más bajo desde principios de enero. En las últimas siete ruedas, la pérdida acumulada alcanza los U$S2.341 millones, afectada tanto por pagos a organismos como por la caída en el valor de los activos internacionales.
En el mercado cambiario, el dólar mayorista -referencia del sistema- cerró a $1.394,5 para la venta.
Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.478,64, con una brecha del 6% respecto al oficial, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.421,08, con una diferencia del 1,9%.
En tanto, el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.839,5, al incluir el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, consignó el diario "Ámbito".