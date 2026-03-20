¿Qué particularidades tiene el hotel elegido por San Martín para su concentración en San Juan?

San Martín vive la previa del duelo de esta noche con su homónimo sanjuanino puertas adentro. El plantel quedó concentrado en el hotel Villa Don Tomás, y desde allí terminará de esperar el partido hasta las 20, horario en el que emprenderá el viaje rumbo al estadio Hilario Sánchez. Durante la tarde de ayer, además, Víctor Salazar publicó una foto junto a varios integrantes del plantel, una postal que expuso el clima de concentración y calma con el que el grupo atraviesa las horas previas al duelo correspondiente a la sexta fecha de la Primera Nacional.
En ese contexto, Andrés Yllana mantendría la base que viene de dejar una buena imagen frente a Nueva Chicago. Así, todo indica que el “Santo” saldría con Darío Sand; Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López, Nicolás Castro; Lautaro Ovando, Facundo Pons y Alan Cisnero. La idea del entrenador sería ratificar a un equipo que mostró solidez, dinámica y respuestas futbolísticas, mientras que Matías “Caco” García, ya recuperado de un desgarro, y Nahuel Gallardo, en su primera convocatoria con el plantel profesional, aparecerían como alternativas para ingresar desde el banco.
La elección del lugar de concentración tampoco parece casual. Villa Don Tomás, ubicado sobre Comandante Cabot Oeste 568, en Rawson, se presenta en su sitio oficial como un complejo pensado para familias y grupos deportivos, con amplios jardines, pileta, gimnasio y servicios orientados a estadías de delegaciones. Además, distintas guías turísticas y comerciales lo ubican a pocos minutos del centro sanjuanino, una característica que lo convierte en una base práctica para moverse por la ciudad.
Esa tradición de recibir contingentes quedó reflejada también en sus propias publicaciones. El hotel agradeció en sus redes a las delegaciones del Mundial Sub 19 de vóley, entre ellas las de Egipto, Costa Rica e Italia, y también mostró el paso de artistas por sus instalaciones, con menciones a Axel y a Los Auténticos Decadentes. Incluso aparece mencionado como sede de concentración de planteles del fútbol argentino, como ocurrió con Colón en San Juan.
Una espera con aire de partido
Así, entre la tranquilidad del hotel y la cercanía de la hora señalada, San Martín termina de meterse de lleno en el partido. El grupo descansará allí hasta la salida hacia el Hilario Sánchez, con un plan que combina concentración, continuidad futbolística y la expectativa de volver a mostrarse competitivo fuera de Tucumán. Una vez finalizado el partido, la delegación "santa" retornará de inmediato a la provincia.