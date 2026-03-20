¿Qué particularidades tiene el hotel elegido por San Martín para su concentración en San Juan?

San Martín vive la previa del duelo de esta noche con su homónimo sanjuanino puertas adentro. El plantel quedó concentrado en el hotel Villa Don Tomás, y desde allí terminará de esperar el partido hasta las 20, horario en el que emprenderá el viaje rumbo al estadio Hilario Sánchez. Durante la tarde de ayer, además, Víctor Salazar publicó una foto junto a varios integrantes del plantel, una postal que expuso el clima de concentración y calma con el que el grupo atraviesa las horas previas al duelo correspondiente a la sexta fecha de la Primera Nacional.