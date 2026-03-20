Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones

La investigación se inició tras una denuncia radicada en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, luego de que la madre de la víctima detectara movimientos irregulares en su cuenta bancaria. A partir de allí, se reconstruyó un esquema en el que los imputados habrían simulado una relación sentimental a distancia con una joven con retraso madurativo, aprovechándose de su vulnerabilidad.