Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones
Dos presos fueron acusados de estafar a una joven por más de $30 millones tras engañarla con una falsa relación amorosa desde la cárcel. La Justicia investiga la maniobra, que se extendió durante años y se concretó mediante transferencias bancarias.
Una compleja maniobra de engaño que se gestó desde el interior de una unidad penitenciaria bonaerense terminó con dos hombres nuevamente bajo prisión preventiva, acusados de haber estafado a una familia de Rosario por una suma que supera los $30 millones.
La investigación se inició tras una denuncia radicada en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, luego de que la madre de la víctima detectara movimientos irregulares en su cuenta bancaria. A partir de allí, se reconstruyó un esquema en el que los imputados habrían simulado una relación sentimental a distancia con una joven con retraso madurativo, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Los acusados, identificados como Alber Martínez (31) y Martín Patane (37), ya se encontraban detenidos en la Servicio Penitenciario Bonaerense, específicamente en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Baradero. Desde allí, habrían operado mediante teléfonos celulares y aplicaciones de mensajería para sostener el vínculo con la víctima.
Según la imputación del fiscal Aurelio Cicerchia, la maniobra se extendió desde 2023 hasta noviembre de 2025. Durante ese período, la joven llegó a transferir más de 31 millones de pesos, dinero que pertenecía a los ahorros familiares y que fue distribuido en múltiples cuentas bancarias, lo que evidenciaría un plan previamente organizado.
Las pesquisas indican que uno de los acusados realizaba videollamadas en las que guiaba a la víctima paso a paso para concretar las transferencias, incluso solicitándole comprobantes fotográficos como verificación. Como parte del engaño, le prometían encuentros presenciales que nunca se concretaban, utilizando excusas vinculadas a supuestos gastos o viajes.
El juez Alejandro Negroni resolvió dictar la prisión preventiva para ambos, al considerar la gravedad del hecho y la continuidad del perjuicio económico. La causa fue caratulada como estafa agravada.
Teléfonos en las cárceles
En paralelo, el caso reavivó el debate sobre el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses. En la Legislatura provincial, el bloque HECHOS presentó un proyecto para prohibir estos dispositivos en los penales, al considerar que su utilización facilitó delitos como estafas, extorsiones y amenazas, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa plantea eliminar cualquier autorización vigente para el uso de celulares en las cárceles y avanzar en sistemas de bloqueo de señal, garantizando la comunicación de los internos únicamente a través de canales oficiales y controlados. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar el alcance total de la estafa y posibles responsabilidades adicionales.