Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Gimnasia y San Lorenzo-Deportivo Rincón
La agenda de TV del viernes ofrecerá una variada oferta para los amantes del deporte, que contemplará la segunda ronda del Miami Open, un nuevo desafío para Atlético Tucumán en la Liga Profesional y una visita de riesgo a San Juan para el invicto de San Martín.

Agenda de TV y streaming del viernes 20 de marzo

Miami Open

Segunda ronda

11: Thiago Tirante-Valentin Roger (Disney +)

12: Sebastián Báez-Adam Walton (ESPN 2)

16: Mariano Navone-Valentin Vacherot (Disney +)

16: Tomás Martín Etcheverry-Zizou Bergs (ESPN 2)

16: Camilo Ugo Carabelli-Sebastian Korda (Disney+)

Serie A

14.30: Cagliari-Napoli (ESPN 3)

16.45: Genoa-Udinese (Disney +)

Bundesliga

16.30: RB Leipzig-TSG Hoffenheim (Disney +)

Ligue 1

16.45: Lens-Angers (ESPN 3)

Premier League

17: Bournemouth-Manchester United (Disney +)

La Liga

17: Villarreal-Real Sociedad (DSports +)

Súper Rugby Américas

19.55: Dogos XV-Peñarol Rugby (ESPN 3)

Liga Profesional

21: Atlético Tucumán-Gimnasia La Plata (ESPN Premium)

21: Banfield-Tigre (TNT Sports)

Primera Nacional

21.30: San Martín (SJ)-San Martín (LPF Play)

NOTICIAS RELACIONADAS
EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante

EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante

La reserva de Atlético va a Ezeiza con un objetivo firme: sostener el invicto ante River

La reserva de Atlético va a Ezeiza con un objetivo firme: sostener el invicto ante River

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Atlético Tucumán envió donaciones a las localidades de Leales y La Madrid

Atlético Tucumán envió donaciones a las localidades de Leales y La Madrid

Falcioni lo tiene decidido: así formará Atlético para visitar a Barracas Central

Falcioni lo tiene decidido: así formará Atlético para visitar a Barracas Central

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
2

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
3

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver
6

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Más Noticias
Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario

Fenoa 2026: dirigentes libertarios y de otros partidos opositores destacaron el rol empresario

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó

Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó

