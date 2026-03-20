Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Gimnasia y San Lorenzo-Deportivo Rincón

La agenda de TV del viernes ofrecerá una variada oferta para los amantes del deporte, que contemplará la segunda ronda del Miami Open, un nuevo desafío para Atlético Tucumán en la Liga Profesional y una visita de riesgo a San Juan para el invicto de San Martín.
Agenda de TV y streaming del viernes 20 de marzo
Miami Open
Segunda ronda
11: Thiago Tirante-Valentin Roger (Disney +)
12: Sebastián Báez-Adam Walton (ESPN 2)
16: Mariano Navone-Valentin Vacherot (Disney +)
16: Tomás Martín Etcheverry-Zizou Bergs (ESPN 2)
16: Camilo Ugo Carabelli-Sebastian Korda (Disney+)
Serie A
14.30: Cagliari-Napoli (ESPN 3)
16.45: Genoa-Udinese (Disney +)
Bundesliga
16.30: RB Leipzig-TSG Hoffenheim (Disney +)
Ligue 1
16.45: Lens-Angers (ESPN 3)
Premier League
17: Bournemouth-Manchester United (Disney +)
La Liga
17: Villarreal-Real Sociedad (DSports +)
Súper Rugby Américas
19.55: Dogos XV-Peñarol Rugby (ESPN 3)
Liga Profesional
21: Atlético Tucumán-Gimnasia La Plata (ESPN Premium)
21: Banfield-Tigre (TNT Sports)
Primera Nacional
21.30: San Martín (SJ)-San Martín (LPF Play)