La caída de la cuenta de Instagram de LA GACETA impulsó una resolución

El de LA GACETA fue el último caso de una larga lista de medios de comunicación que ha sufrido la aplicación rígida de las políticas de moderación de la empresa tecnológica por solicitudes de terceros, sin una consideración especial de la eventual afectación del derecho ciudadano a la información. “La aplicación de sanciones sin reglas claras, previsibles y proporcionales afecta la libertad de expresión, el pluralismo informativo y la sostenibilidad del periodismo” sostuvo Adepa a través de una de las resoluciones tomadas en su Junta de Directores.