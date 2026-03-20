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La caída de la cuenta de Instagram de LA GACETA impulsó una resolución
La caída de la cuenta de Instagram de LA GACETA impulsó una resolución
Hace 5 Hs

Hace dos semanas LA GACETA sufrió la suspensión de su cuenta de Instagram. Después de una ardua búsqueda sobre las causas que habían generado la caída que perjudicó el contacto diario de más de 600.000 seguidores con nuestros contenidos, surgió la pista de un pedido de penalización por parte de Viralhog, una compañía dedicada a comprar contenidos y habituada a reclamar por el eventual uso de estos. LA GACETA planteó el caso ante Adepa y ante Meta, empresa propietaria de Instagram.

El de LA GACETA fue el último caso de una larga lista de medios de comunicación que ha sufrido la aplicación rígida de las políticas de moderación de la empresa tecnológica por solicitudes de terceros, sin una consideración especial de la eventual afectación del derecho ciudadano a la información. “La aplicación de sanciones sin reglas claras, previsibles y proporcionales afecta la libertad de expresión, el pluralismo informativo y la sostenibilidad del periodismo” sostuvo Adepa a través de una de las resoluciones tomadas en su Junta de Directores.

Desde el miércoles pasado, la cuenta de Instagram de LA GACETA ha sido restablecida.

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