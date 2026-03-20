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Cartas de lectores: marzo convulsionado
Hace 7 Hs

Mientras llueve y sale el sol. Mientras la información que nos llega nos alerta. Mientras socorremos a los inundados. Mientras miramos desde lejos la guerra. Hay niños y jóvenes encerrados en un mundo misterioso. ¿Les cuesta comunicarse o aún no logramos comunicarnos? Las estadísticas sobre suicidios deberían alarmarnos y ocuparnos. Como adultos responsables no podemos mirar al costado. La niñez y la juventud aclaman escucharlos hay algo que no estamos pudiendo ver ni entender. Los juzgamos, le pedimos que actúen cómo grandes cuando a nosotros mismos nos cuesta vivir en una sociedad carente de valores. Mientras tanto la vida pasa, y hay quienes eligen no vivirla, eligen no estar más... Mientras tanto pienso en esas familias pero también en los días de agonía de aquellos que planificaron su partida. Recuperemos en nuestros hogares las ganas de soñar, para que cada sueño se transforme en un proyecto de vida.

María Eugenia Ortiz                                  

laeugedepgp@gmail.com

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