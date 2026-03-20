La racha de casi dos años que Atlético Tucumán buscará romper ante Gimnasia
El "Decano" se enfrenta a un historial reciente que le ha sido esquivo y buscará quebrar una seguidilla de resultados adversos ante el conjunto platense. Con el apoyo de su gente en el Monumental, el equipo tucumano intentará torcer el rumbo de los últimos enfrentamientos y volver a sumar de a tres frente al "Lobo".
El cruce de esta noche en el Monumental "José Fierro", desde las 21, no sólo pondrá en juego puntos vitales para la tabla de posiciones, sino que también representará una oportunidad estadística para que Atlético Tucumán intente modificar una tendencia desfavorable ante Gimnasia. Los antecedentes más cercanos marcan una seguidilla de resultados positivos para el conjunto platense que el "Decano" buscará quebrar ante su público en el inicio de la fecha 12 del torneo Apertura.
Para encontrar la última victoria del equipo de 25 de Mayo y Chile frente al "Lobo", es necesario remitirse al 7 de abril de 2024. En aquel encuentro, correspondiente a la Copa de la Liga, Atlético se impuso por 3 a 2 en un trámite de alta intensidad. Sin embargo, desde ese festejo en Tucumán, los caminos de ambos equipos en los duelos entre sí se bifurcaron, dando inicio a una serie de triunfos consecutivos para el "Lobo" que se mantiene hasta la actualidad.
Cuatro derrotas consecutivas
La secuencia negativa para el "Decano" comenzó apenas un mes después de aquel triunfo, el 22 de mayo de 2024, cuando Gimnasia se impuso por 2 a 1 en el marco de la Copa Argentina. A partir de allí, la paridad en el juego fue la norma, pero la efectividad siempre estuvo del lado "tripero". El 24 de noviembre de 2024, por la Liga Profesional, el "Lobo" ganó 1 a 0 en el Bosque, resultado que se repetiría de manera idéntica en los dos enfrentamientos disputados durante 2025.
El año pasado, Gimnasia logró llevarse los seis puntos en disputa ante Atlético con victorias por la mínima diferencia. El 23 de febrero de 2025, por el torneo Apertura, el conjunto platense asaltó el Monumental con un 1 a 0, mientras que el 1 de septiembre, por el Clausura, volvió a festejar por el mismo marcador en su estadio.
Con este panorama de cuatro caídas consecutivas, el equipo dirigido por Julio César Falcioni afronta el compromiso con la premisa de volver a sumar ante un rival que ha sabido imponerse en los detalles en el último tiempo.