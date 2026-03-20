La racha de casi dos años que Atlético Tucumán buscará romper ante Gimnasia

Para encontrar la última victoria del equipo de 25 de Mayo y Chile frente al "Lobo", es necesario remitirse al 7 de abril de 2024. En aquel encuentro, correspondiente a la Copa de la Liga, Atlético se impuso por 3 a 2 en un trámite de alta intensidad. Sin embargo, desde ese festejo en Tucumán, los caminos de ambos equipos en los duelos entre sí se bifurcaron, dando inicio a una serie de triunfos consecutivos para el "Lobo" que se mantiene hasta la actualidad.