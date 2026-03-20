Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock nacional: show en Caprice

Con entrada al sobre, Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) recibirá desde las 20 a Janni Valdez, Marcelo Giullitti y Rodrigo Rivadeneira en un concierto en formato acústico con los clásicos del repertorio popular del rock nacional junto a temas de su propia autoría para una velada colmada de música y sentimiento de pertenencia por la tierra y la cultura tucumana. La agenda sonora es más amplia y comenzará a las 11, con Rony López haciendo “Solo con mi bajo” en la librería El Griego (Muñecas 287), al sobre. Por la noche, el jazz estará en DownTown (24 de Septiembre 351) con Javier Podazza, Emilio Díaz y Manolo Herrera. Burro de Arranque llevará su rock metálico a Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) a partir de las 21. Bar Irlanda (Catamarca 380) recibirá el tributo de Suerte Vagabunda a Los Redonditos de Ricota a las 21.30 con entrada libre y gratuita; y en Sumo☠️ (Santiago del Estero 1.114) se presentarán en vivo desde las 23 Inoxidable Pasión (homenaje a Callejeros), ☠️ Rock N’ Lobos y el Dj Residente Leandro Diaz Vazquez. En Boris Restó (San Juan 1.113) habrá música electrónica con los Dj’s Emmi Basse y Agustín Petros. Casa Barrio (9 de Julio 1.032) será parte de la Ruta del Karaoke con Emanul Gallardo como anfitrión.