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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 9 Hs

Rock nacional: show en Caprice

Con entrada al sobre, Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) recibirá desde las 20 a Janni Valdez, Marcelo Giullitti y Rodrigo Rivadeneira en un concierto en formato acústico con los clásicos del repertorio popular del rock nacional junto a temas de su propia autoría para una velada colmada de música y sentimiento de pertenencia por la tierra y la cultura tucumana.  La agenda sonora es más amplia y comenzará a las 11, con Rony López haciendo “Solo con mi bajo” en la librería El Griego (Muñecas 287), al sobre. Por la noche, el jazz estará en DownTown (24 de Septiembre 351) con Javier Podazza, Emilio Díaz y Manolo Herrera. Burro de Arranque llevará su rock metálico a Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) a partir de las 21. Bar Irlanda (Catamarca 380) recibirá el tributo de Suerte Vagabunda a Los Redonditos de Ricota a las 21.30 con entrada libre y gratuita; y en Sumo☠️ (Santiago del Estero 1.114) se presentarán en vivo desde las 23 Inoxidable Pasión (homenaje a Callejeros), ☠️ Rock N’ Lobos y el Dj Residente Leandro Diaz Vazquez. En Boris Restó (San Juan 1.113) habrá música electrónica con los Dj’s Emmi Basse y Agustín Petros. Casa Barrio (9 de Julio 1.032) será parte de la Ruta del Karaoke con Emanul Gallardo como anfitrión.

Teatro: reposición en la sala Orestes Caviglia

“Ese palomo herido” es la obra de Rafael Nofal construída a partir de textos paradigmáticos de clásicos de Federico García Lorca, que se presentará nuevamente hoy y mañana, a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Dirigida por Ignacio Hael y con la actuación de Liliana Sánchez, la puesta propone un encuentro íntimo entre música y teatro, recuperando la sensibilidad dentro de la potencia poética. A la misma hora, en La Caracola (Chacabuco 1.080), Patricia Morante y Dany Aráoz Tapia harán “Sonetos encendidos”.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: entre zambas y chacareras

Hoy tendrá lugar el Primer Encuentro de Canto, Baile y Poesía en El Nido Cultural (San Luis 559), con Adrián Sosa, Nahima, Sebastián Bulacio y Pedro Costas desde las 22. A la misma hora, el Dúo Tafí actuará en El Club de la Milanga (avenida Rivadavia 918, Alderetes). Romina Mendez, Ariel Alberto y Bruno Mendez, con la presencia de Matías Coronel, estarán en Lo de la Paliza (Laprida 181). En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) actuarán Cuarta Cortada, Alma Tucumana, Iris Brandán y Dúo Amanecer. La peña La Escondida (Miguel Lillo 234) será ocupada por Lautaro Ureña, Daniel Saba, De Caña y Luna y Sonkoy Tucma, con la danza de la Academia José Hernández; mientras que en La Casa de Yamil (España 153) habrá zambas y chacareras con Mario Cabrera, Pedro Sisali y Los Duarte.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Letras: “Donde no duele vivir”

A las 10, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) se presentará el libro “Donde no duele vivir” de Jazmín Francés, autora juvenil premiada en certámenes literarios. En esta novela, la escritora aborda temas como la salud mental y los prejuicios desde una mirada sensible y reflexiva. La entrada es libre y gratuita.

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