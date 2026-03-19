Aclaran que el allanamiento a la vivienda de un joven libertario estaba vinculado a una causa por robo

Un expediente judicial aclaró que el allanamiento realizado este miércoles en un domicilio vinculado a un dirigente de La Libertad Avanza no tuvo motivaciones políticas, sino que se enmarcó en una investigación por robo. La medida fue ordenada en el contexto de una causa por hurto con escalamiento, tras el análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar a un sospechoso con antecedentes.