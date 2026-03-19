Aclaran que el allanamiento a la vivienda de un joven libertario estaba vinculado a una causa por robo

Un expediente judicial aclaró que el allanamiento realizado este miércoles en un domicilio vinculado a un dirigente de La Libertad Avanza no tuvo motivaciones políticas, sino que se enmarcó en una investigación por robo. La medida fue ordenada en el contexto de una causa por hurto con escalamiento, tras el análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar a un sospechoso con antecedentes.
De acuerdo al legajo S-021573/2026, la investigación se inició el 16 de marzo a partir de la denuncia de un vecino por el robo de una notebook Lenovo en su vivienda. Según el Ministerio Público Fiscal, el autor del hecho ingresó tras trepar una tapia perimetral de tres metros de altura.
La jueza Eliana Karina Gómez Moreira autorizó las medidas en base a registros fílmicos del sistema de emergencias 911 y de cámaras particulares. En las imágenes se observó a un hombre de contextura delgada, tez trigueña y zapatillas oscuras con suela blanca, elemento clave para su identificación. El sospechoso fue señalado como César Gabriel Reinaga, alias “Pelao”, con antecedentes por delitos similares.
Las tareas investigativas determinaron que Reinaga frecuentaba al menos tres domicilios, entre ellos uno ubicado en pasaje Sáenz Peña al 2200, donde se presumía que residía junto a su pareja. Allí se llevó a cabo el allanamiento que generó polémica pública, luego de que el influencer Benjamín Gosen denunciara un supuesto amedrentamiento por su militancia política.
Sin embargo, el procedimiento —realizado bajo supervisión de la División Robos y Hurtos— contó con la presencia de testigos civiles y tuvo como objetivo secuestrar la computadora sustraída y prendas observadas en los videos. Si bien el resultado fue negativo, las autoridades judiciales ratificaron que la medida cumplió con todos los requisitos legales establecidos por el Código Procesal Penal de Tucumán.