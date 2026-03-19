Condenaron a un joven por una seguidilla de robos en Yerba Buena y El Manantial

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios destacó la reiterancia de los hechos como agravante, mientras que se valoraron como atenuantes la edad del imputado y la falta de antecedentes. Además de la condena, el tribunal fijó reglas de conducta por dos años, entre ellas la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de fijar domicilio y la restricción de portar armas o consumir sustancias, en un fallo que busca prevenir nuevos delitos en la provincia de Tucumán.