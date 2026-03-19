La NASA encontró un extraño objeto en el suelo de Marte: ¿qué es y cómo llegó ahí?

La explicación más probable según los científicos

Los investigadores manejan diversas hipótesis sobre el origen del objeto, aunque la teoría con mayor sustento sugiere que se trata de material de origen terrestre. Durante las maniobras de aterrizaje o el desplazamiento por la superficie marciana, componentes del sistema de descenso o piezas del propio vehículo robótico suelen desprenderse. Experiencias en misiones previas confirman el hallazgo de restos del escudo térmico o fragmentos del sistema Sky Crane que terminan depositados sobre el regolito, lo cual refuerza la posibilidad de que este cilindro pertenezca al equipamiento del Curiosity.