“Nos prepararemos para el Mundial, boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”: La amenaza de Irán a pocos meses de la Copa del Mundo

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, manifestó el interés de su selección por disputar sus partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, en medio de las tensiones con Estados Unidos. En ese contexto, el diplomático también llamó a un mayor respaldo internacional y sostuvo que una eventual condena frente a la situación actual representa “un acto de justicia básica ante la violación de la soberanía”.