Procesan a nueve hombres por explotar sexualmente a 50 mujeres en un boliche encubierto de Recoleta

El servicio de “presencias” consistía en acompañar a los clientes en la mesa, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo. Por esa tarea, percibían entre $7.000 y $20.000 por noche, sin porcentaje por las copas vendidas. El horario era estricto: debían presentarse a las 22 y no podían retirarse antes de las 6; si llegaban tarde o se iban antes, no cobraban. El fichaje y el pago final eran controlados por personal de seguridad o de caja.