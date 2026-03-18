Procrear Tucumán: aceleran las obras en Manantial Sur con más de 1.600 viviendas en ejecución

El Gobierno de Tucumán intensifica el ritmo de obra en el desarrollo urbanístico de Manantial Sur, uno de los proyectos habitacionales más importantes del país. Con un despliegue técnico que abarca 100 hectáreas, el Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte supervisa el avance de más de 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios.
Los trabajos se ejecutan de manera simultánea en distintos frentes, donde actualmente se desarrolla la primera etapa de 572 soluciones habitacionales. El proyecto contempla diversas tipologías —torres, dúplex y viviendas en tira— pensadas para responder a la demanda de familias que buscan acceder a su vivienda en un entorno planificado, con infraestructura y servicios básicos garantizados.
El seguimiento de las obras se realiza de forma permanente bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de que cada avance habitacional esté acompañado por obras de conectividad y provisión de servicios esenciales.
En ese marco, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó la coordinación de los equipos técnicos:
“Estamos trabajando de manera articulada en todos los frentes de obra para sostener el ritmo y cumplir con los plazos. Nuestro compromiso es que cada familia reciba su vivienda en condiciones adecuadas, dentro de un barrio con servicios e infraestructura sólida”, afirmó.
Además del impacto habitacional, el emprendimiento genera empleo y dinamiza la economía local. El proyecto también prevé espacios destinados a áreas verdes, salud y educación, consolidándose como un nuevo polo urbano en el sur de San Miguel de Tucumán.
De esta manera, el Ejecutivo provincial busca fortalecer el acceso a la vivienda y promover un crecimiento urbano ordenado, con presencia estatal en todas las etapas del proceso.