Procrear Tucumán: aceleran las obras en Manantial Sur con más de 1.600 viviendas en ejecución

El Gobierno de Tucumán intensifica el ritmo de obra en el desarrollo urbanístico de Manantial Sur, uno de los proyectos habitacionales más importantes del país. Con un despliegue técnico que abarca 100 hectáreas, el Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte supervisa el avance de más de 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios.