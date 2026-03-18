Secciones
Seguridad

Presentaron documentación falsa e intentaron trasladar 35 toneladas de Acetato de Etilo sin las medidas de seguridad correspondientes

La sustancia que se encuentra en la lista II de precursores químicos era trasladada en dos transportes de carga y estaba distribuida en 191 tambores.

Presentaron documentación falsa e intentaron trasladar 35 toneladas de Acetato de Etilo sin las medidas de seguridad correspondientes
Hace 1 Hs

Personal de Gendarmería de la Sección de “Agua Blanca” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” detuvieron la marcha de dos vehículos con semirremolque provenientes de la ciudad de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) hacia Cochabamba (Estado Plurinacional de Bolivia).  

Al momento de realizar el control físico de ambos transportes de cargas Peligrosas, los gendarmes constataron que el primer rodado poseía 95 tambores color azul y en el segundo había 96 tambores. Todos se encontraban identificados como “Acetato de etilo” con un peso 184 kilos cada uno.

Presentaron documentación falsa e intentaron trasladar 35 toneladas de Acetato de Etilo sin las medidas de seguridad correspondientes

Una vez contabilizados, la sustancia perteneciente a la segunda lista de precursores químicos de la Ley 26.045 arrojó un total de 35.144 kilos.

Entendiendo de los cuidados a tener en cuenta debido de la volatilidad e inflamabilidad de la sustancia , los funcionarios realizaron las averiguaciones pertinentes en la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), en donde se constató que la empresa propietaria de la mercadería, la empresa transportista y los vehículos no se encontraban debidamente inscriptos en el organismo de registro.

Además, se pudo constatar que los conductores de nacionalidad boliviana presentaron documentación apócrifa.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien interiorizada de la situación orientó la mediación del Personal de ARCA, la aprehensión de los conductores y se secuestren los camiones y celulares.



Temas SaltaGendarmería Nacional ArgentinaBolivia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

El exfiscal José Luis Bruno admitió haber favorecido a narcotraficantes y renunció a su cargo

El exfiscal José Luis Bruno admitió haber favorecido a narcotraficantes y renunció a su cargo

Contrabando de dólares: así cayó la pareja que llevaba dinero en fajas en la frontera

Contrabando de dólares: así cayó la pareja que llevaba dinero en fajas en la frontera

Lo más popular
Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
1

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
3

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste
5

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
6

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Más Noticias
Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Niegan el cese de preventiva para uno de los imputados en el caso Érika

Niegan el cese de preventiva para uno de los imputados en el caso Érika

Comentarios