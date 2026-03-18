Presentaron documentación falsa e intentaron trasladar 35 toneladas de Acetato de Etilo sin las medidas de seguridad correspondientes

Entendiendo de los cuidados a tener en cuenta debido de la volatilidad e inflamabilidad de la sustancia , los funcionarios realizaron las averiguaciones pertinentes en la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), en donde se constató que la empresa propietaria de la mercadería, la empresa transportista y los vehículos no se encontraban debidamente inscriptos en el organismo de registro.