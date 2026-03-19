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Cartas de lectores: Defensoría del Pueblo
Hace 6 Hs

En los últimos días se ha hablado mucho de la transparencia en el proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán. Sin embargo, como ciudadano y además como uno de los postulantes que se presentaron a la convocatoria realizada por la Legislatura de Tucumán, considero necesario abrir un debate público sobre cómo se está llevando adelante este procedimiento. Uno de los aspectos que genera inquietud es que no todos los postulantes tienen la posibilidad de presenciar o conocer en detalle cómo se analizan los perfiles y cuáles son los criterios concretos que se utilizan para definir quién ocupará un cargo de tanta importancia institucional. Si se trata de un proceso que pretende ser transparente y participativo, sería razonable que quienes se presentaron formalmente puedan al menos observar o tener acceso claro a las instancias donde se evalúan las candidaturas. Desde mi experiencia personal, al dialogar con distintos legisladores sobre el tema, he recibido versiones diferentes acerca de cómo se desarrolla la elección. Esto genera aún más dudas y refuerza la sensación de que, en muchos casos, las decisiones terminan tomándose en ámbitos cerrados, lejos de la mirada de la ciudadanía. El Defensor del Pueblo es una figura clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al Estado y los servicios públicos. Por esa razón, la legitimidad de quien resulte elegido no debería basarse únicamente en acuerdos políticos, sino también en un proceso claro, abierto y comprensible para la sociedad. Sería saludable que las autoridades expliquen públicamente cuáles son los criterios de evaluación, qué mecanismos de selección se aplican y de qué manera se garantiza la transparencia en cada etapa del proceso. La confianza de la ciudadanía en las instituciones se fortalece cuando los procedimientos son claros y cuando quienes participan pueden ver que las reglas son iguales para todos. Tucumán necesita instituciones fuertes y procesos que generen credibilidad. Abrir la discusión y permitir mayor transparencia en la elección del Defensor del Pueblo sería un paso importante en ese sentido.

Daniel Mendoza                                                        

Postulante al cargo de Defensor del Pueblo                             

Danieljm19881@gmail.com

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