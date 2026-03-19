Cartas de lectores: Es inviable un país con menos producción nacional

Palabras de Adorni: “Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades”. Ante semejante afirmación, el ciudadano argentino se pregunta cómo hará el Gobierno para revertir la crisis profunda que atraviesa el sector productivo. Los dichos de Milei: “La apertura económica permite acceder a bienes de mejor calidad a menor precio”. Lo que el presidente ignora es que liberar las importaciones es una medida que perjudica a empresarios y aumenta el desempleo. El ingreso indiscriminado de mercaderías del exterior va a causar nuevas quiebras de empresas. La industria se encuentra en pleno retroceso con preocupantes índices de disminución en su actividad y no se avizoran signos de recuperación. El actual programa económico viene provocando una infinidad de fábricas cerradas, comercios vacíos y trabajadores que pierden su empleo. Si los argentinos pretendemos que nuestra nación crezca y se desarrolle, se hace imprescindible un plan que fomente la creación de empleos. Se necesita un cambio de rumbo para poner la República en marcha. De no hacerlo, las industrias continuarán bajando sus persianas, ocasionando cuantiosas pérdidas laborales. En conclusión: “Es inviable un país con cada vez menos producción nacional”.