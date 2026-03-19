Cartas de lectores: Glaciares invisibles, agua imprescindible

En la Argentina se discute en estos días el tema de la ley de glaciares. Una fuente de agua sin duda irreemplazable para aquellos lugares que poseen montañas como es el caso también de Tucumán. Nuestra provincia no puede quedar fuera de esta discusión. En las altas cumbres del Aconquija y existen ambientes glaciares y periglaciares, estudiados por expertos locales, que cumplen un rol fundamental en el sistema hídrico provincial. Aunque no sean visibles como los grandes glaciares del sur, estos reservorios naturales almacenan agua en forma de nieve y hielo durante el invierno y la liberan gradualmente en épocas secas. Gracias a este proceso, se regula el caudal de ríos y arroyos, se sostiene el abastecimiento para consumo humano, riego y energía, y se amortiguan los efectos de sequías e inundaciones. Es decir, son parte esencial del equilibrio hídrico que permite que Tucumán tenga agua durante todo el año.Hoy la discusión nacional gira en torno a posibles modificaciones en la protección de estos ambientes. La Ley de Glaciares establece restricciones a actividades que puedan afectarlos, como la minería o ciertas obras de infraestructura sin evaluación ambiental adecuada. Subestimar estos sistemas implica riesgos concretos: pérdida de reservas de agua, mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, impactos en la producción y degradación ambiental en zonas de alta montaña. El Aconquija no es solo un paisaje: es una infraestructura natural estratégica. Pensar que los glaciares están lejos es un error. En Tucumán, el hielo de las cumbres también baja convertido en agua. Y proteger esos reservorios, aunque no se vean, es defender el futuro hídrico de la provincia.