Híper Libertad pasa a manos de La Anónima

La operación refleja una tendencia creciente en el sector: la concentración de operaciones en manos de grandes cadenas con fuerte presencia regional, en detrimento de formatos más amplios o diversificados que pierden terreno frente a la retracción del consumo. La Anónima es una compañía de capitales nacionales que acumula 117 años de historia; se trata de un marca líder en la Patagonia y tiene presencia en muchas pequeñas y medianas ciudades de Argentina. “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde casi no teníamos presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades”, resaltó Federico Braun, presidente del Directorio de esa empresa. “Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”, agregó.