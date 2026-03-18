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Híper Libertad pasa a manos de La Anónima

La empresa patagónica adquiere las 12 tiendas instaladas en el país, dos de ellas radicadas en Tucumán.

CAMBIOS. Híper Libertad pasa a manos de La Anónima. CAMBIOS. Híper Libertad pasa a manos de La Anónima.
Hace 1 Hs

En un movimiento que modifica el mapa del supermercadismo en el interior argentino, La Anónima acordó con Grupo Libertad la compra de 12 hipermercados, un centro logístico y la transferencia de más de 1.600 empleados. Dos de esos centros comerciales están radicados en Tucumán.

La operación, que comenzará a implementarse en los próximos meses, no solo amplía la escala de la compañía patagónica, sino que reconfigura la presencia territorial en plazas clave. Con esta integración, la firma alcanzará 171 sucursales en 91 ciudades, lo que anticipa una nueva fase de competencia entre grandes jugadores en regiones donde el consumo muestra señales de reacomodamiento.

El acuerdo implica el traspaso de activos estratégicos distribuidos en distintas provincias: cuatro sucursales en Córdoba, dos en Tucumán y otras en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero, además de un centro de distribución. No es una expansión homogénea, sino una inserción directa en mercados donde La Anónima tenía presencia limitada.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

La operación refleja una tendencia creciente en el sector: la concentración de operaciones en manos de grandes cadenas con fuerte presencia regional, en detrimento de formatos más amplios o diversificados que pierden terreno frente a la retracción del consumo. La Anónima es una compañía de capitales nacionales que acumula 117 años de historia; se trata de un marca líder en la Patagonia y tiene presencia en muchas pequeñas y medianas ciudades de Argentina. “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde casi no teníamos presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades”, resaltó Federico Braun, presidente del Directorio de esa empresa. “Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”, agregó.

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