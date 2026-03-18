Hay más de 3.000 buques con 20.000 marinos varados en el Golfo: alertan que la situación en Ormuz es “inaceptable”

La reunión de la agencia de la ONU, con sede en la capital británica y responsable de regular la seguridad del transporte marítimo internacional, se produce en un momento de creciente preocupación por el destino de miles de buques y marineros varados a causa de la guerra. La represalia iraní a los ataques israelíes y estadounidenses ha paralizado el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.