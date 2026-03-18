Tarucas desarrolló una actividad formativa con prejuveniles en Tucumán

Tarucas salió de la lógica de la alta competencia y se acercó a donde todo empieza: los clubes. Con una jornada de formación en Los Tarcos, Cardenales y Natación y Gimnasia, el plantel profesional compartió entrenamientos con divisiones prejuveniles en una propuesta que combinó aprendizaje, cercanía y transmisión de valores.
La actividad se desarrolló en distintas sedes de la provincia, donde jugadores y miembros del staff trabajaron junto a chicos de las categorías formativas. En algunos casos, también participaron niños y niñas, ampliando el alcance de una iniciativa que buscó integrar a toda la comunidad.
Durante los entrenamientos, el equipo que compite en el Súper Rugby Américas abordó aspectos técnicos y físicos del juego, en un espacio pensado para complementar la formación deportiva con herramientas útiles para el crecimiento dentro de la cancha.
Además, se hizo especial hincapié en el cuidado personal, la seguridad en el contacto y la importancia de disfrutar el rugby en una etapa atravesada por cambios físicos y evolución constante.
Acompañamiento en etapas formativas
El head coach Álvaro Galindo destacó el valor del encuentro y subrayó la importancia de los clubes como base del rugby. En ese sentido, remarcó la necesidad de generar entornos seguros, fomentar el disfrute del juego y fortalecer los vínculos sociales.
La jornada se enmarca dentro de las acciones que Tarucas impulsa durante la temporada para sostener el contacto con el rugby local y acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones en Tucumán.