Una niña murió asfixiada en su primer día de guardería porque una empleada se le acostó encima

Una niña de un año murió por asfixia en su primer día de guardería en Estados Unidos, en un caso que generó conmoción y derivó en una causa judicial por homicidio involuntario contra una empleada del establecimiento.
El hecho ocurrió el 19 de mayo de 2025 en la guardería Creative Beginnings, ubicada en Lenoir, en el estado de Carolina del Norte, y salió a la luz en los últimos días tras conocerse los detalles de la demanda presentada por los padres de la víctima, Maddy Mitchell, de 16 meses.
De acuerdo con la presentación judicial, la trabajadora, identificada como Alexandra Coffey, de 30 años, intentó obligar a la nena a dormir la siesta. Primero la acostó sobre una colchoneta, pero ante la negativa de la menor, la volvió a colocar en el mismo lugar, esta vez boca abajo y con una manta sobre la cabeza.
Según el relato de los padres, para evitar que se levantara, la mujer inmovilizó las piernas de la niña con las suyas y se recostó sobre la parte superior de su cuerpo, en la zona del torso y el cuello.
La demanda sostiene que Coffey permaneció un tiempo sobre la menor mientras utilizaba su teléfono celular. En ese lapso, la nena dejó de moverse. La empleada luego se levantó y continuó con sus tareas sin volver a revisarla durante varias horas.
Recién tres horas después regresó al lugar y encontró a Maddy inmóvil debajo de la manta. Al acercarse, constató que estaba muerta y en las primeras etapas del rigor mortis. Desde la institución se dio aviso a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento.
La investigación determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión. Coffey fue detenida poco después del hecho y acusada de homicidio involuntario. Permaneció alojada en el Centro de Detención del Condado de Caldwell, aunque posteriormente recuperó la libertad tras pagar una fianza.
En paralelo, los padres de la menor iniciaron una demanda civil en la que solicitan un juicio por jurado para determinar la responsabilidad y definir una eventual indemnización por daños compensatorios y punitivos vinculados a la muerte de su hija.