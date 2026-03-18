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Los iraníes estrenaron su nuevo misil en una ofensiva

El Haj Qasem impacta objetivos clave en Israel y otros sitios del Golfo.

ARMA LETAL. Puede recorrer largas distancias y transportar mucha carga. ARMA LETAL. Puede recorrer largas distancias y transportar mucha carga.
Hace 3 Hs

Irán intensificó una ofensiva de gran alcance con misiles y drones dirigidos contra Israel y posiciones estadounidenses en la región. La operación marcó el debut del misil balístico Haj Qasem, con capacidad para recorrer largas distancias y transportar una carga explosiva considerable. Según medios oficiales iraníes, los ataques impactaron en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, además de alcanzar instalaciones militares en países del Golfo.

La acción fue presentada como una respuesta directa a agresiones recientes contra territorio iraní y formó parte de una serie de operaciones que evidencian un aumento sostenido de la tensión. En paralelo, Israel confirmó bombardeos sobre objetivos estratégicos en Teherán, en el marco de una ofensiva que se profundizó tras versiones sobre la muerte de un alto funcionario de seguridad iraní, información que aún no fue ratificada por autoridades de ese país.

Irak

El conflicto también se extendió a Irak, donde sistemas defensivos estadounidenses interceptaron drones en Bagdad, mientras que uno logró impactar dentro del perímetro diplomático, provocando un incendio de magnitud. Situaciones similares se reportaron en otros puntos de la región. En Emiratos Árabes Unidos, una instalación energética fue alcanzada y se registró una víctima fatal, mientras que otros países del Golfo activaron sus defensas aéreas ante nuevos ataques. Este escenario elevó la alerta en torno a la seguridad de infraestructuras críticas y al impacto sobre la población civil.

Irán confirmó la muerte de su jefe de seguridad

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El foco internacional también se concentra en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. La posibilidad de interrupciones en ese corredor marítimo genera inquietud en los mercados, en un contexto donde ya se reportaron incidentes contra embarcaciones. Frente a este panorama, Estados Unidos instó a reforzar la presencia naval para garantizar la libre circulación en la zona, mientras que desde Europa se multiplican los llamados a evitar una mayor implicación en el conflicto. Líderes del bloque reiteraron la necesidad de reducir la violencia y abrir canales diplomáticos que permitan contener una crisis con potencial impacto global.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIrak
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