Los iraníes estrenaron su nuevo misil en una ofensiva

El foco internacional también se concentra en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. La posibilidad de interrupciones en ese corredor marítimo genera inquietud en los mercados, en un contexto donde ya se reportaron incidentes contra embarcaciones. Frente a este panorama, Estados Unidos instó a reforzar la presencia naval para garantizar la libre circulación en la zona, mientras que desde Europa se multiplican los llamados a evitar una mayor implicación en el conflicto. Líderes del bloque reiteraron la necesidad de reducir la violencia y abrir canales diplomáticos que permitan contener una crisis con potencial impacto global.