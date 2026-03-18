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Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana
Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana
Hace 1 Hs

En 1976, un grupo de mujeres -cinco docentes de gran compromiso por la educación que soñaban con enseñar inglés desde temprana edad- se embarcó en una empresa de resultado inimaginable: fundaron el jardín de infantes Robin Hood, en San Miguel de Tucumán, con salas de tres, de cuatro y de cinco años. 

Con el tiempo, para satisfacer el deseo de que sus alumnos pudiesen continuar su intensiva educación bilingüe, crearon un primer grado y, después, el nivel Primario, ya en Yerba Buena, y ya con el nombre de colegio San Patricio. 

Tempranamente se implementó la doble jornada, ofreciendo un aprendizaje inmersivo en inglés durante la tarde, algo muy novedoso para la región. En 1985 se inaugura el nivel Secundario, con el objetivo de formar personalidades fuertes y responsables, capaces de tomar decisiones libres y justas. 

Tres años después el colegio se une a la Organización de Bachillerato Internacional, e implementa el Programa de Diploma -la primera cohorte de alumnos con diploma internacional egresa en 1989-. 

El colegio ofrece hoy jornada extendida toda la semana, y cuenta con cómodas instalaciones de niveles Inicial, Primario y Secundario, que incluyen comedor, campus de deportes, salas de informática, laboratorios, bibliotecas y salones de usos múltiples. (Texto extraído del sitio oficial de la institución, que a su vez cita la reconstrucción histórica hecha por el ex alumno Lucas Apud Rubio, egresado de la promoción 2023).

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