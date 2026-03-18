Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

El colegio ofrece hoy jornada extendida toda la semana, y cuenta con cómodas instalaciones de niveles Inicial, Primario y Secundario, que incluyen comedor, campus de deportes, salas de informática, laboratorios, bibliotecas y salones de usos múltiples. (Texto extraído del sitio oficial de la institución, que a su vez cita la reconstrucción histórica hecha por el ex alumno Lucas Apud Rubio, egresado de la promoción 2023).