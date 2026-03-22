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Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas

El avance de la tecnología ha facilitado la vida cotidiana, pero también ha introducido nuevos desafíos para la salud.

Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas
Hace 32 Min

El uso intensivo de teléfonos inteligentes se ha convertido en un hábito cotidiano, especialmente entre adolescentes y universitarios. Sin embargo, estudios recientes advierten que la frecuencia, la postura y los movimientos repetitivos al interactuar con estos dispositivos pueden provocar diversas lesiones en la mano, la muñeca y los dedos.

Investigaciones de instituciones como Yale Medicine señalan que el uso prolongado del smartphone, especialmente con una sola mano y mediante movimientos reiterados del pulgar, puede generar molestias como dolor, hormigueo, entumecimiento e incluso pérdida de fuerza.

Las lesiones más comunes

Entre los trastornos más frecuentes asociados al uso excesivo del celular, especialistas identifican:

síndrome del túnel carpiano: se produce por la compresión del nervio mediano en la muñeca, generando dolor, debilidad y adormecimiento.

tenosinovitis de De Quervain: conocida como “pulgar del móvil”, afecta los tendones del pulgar por movimientos repetitivos.

dedo en gatillo: provoca bloqueo o chasquidos al mover los dedos debido a la inflamación de los tendones.

Según revisiones publicadas en la base biomédica PMC, más de un 25 % de los usuarios intensivos reportan dolor en el pulgar, la palma o la muñeca, y el riesgo aumenta cuanto mayor es el tiempo de uso diario.

Qué dicen los especialistas

Un informe de la Clínica Mayo advierte que el uso prolongado de teléfonos inteligentes puede generar microtraumatismos acumulativos en las articulaciones. Estos pequeños daños, sostenidos en el tiempo, pueden derivar en lesiones crónicas si no se tratan a tiempo.

Por su parte, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física subraya que la prevención es clave. Recomiendan adoptar pausas frecuentes, alternar el uso de ambas manos y utilizar accesorios ergonómicos para reducir la carga sobre tendones y nervios.

Además, estudios indican que hasta el 50 % de los jóvenes que usan el celular de manera intensiva han experimentado algún tipo de dolor o disfunción en la mano.

Síntomas de alerta

Los expertos coinciden en que ciertos signos no deben ignorarse:

Dolor persistente en la mano o muñeca

Hormigueo o entumecimiento

Debilidad al agarrar objetos

Sensación de chasquido en los dedos

Ante estos síntomas, se recomienda consultar con un especialista para evitar complicaciones mayores.

Cómo prevenir lesiones por el uso del celular

Para reducir el riesgo de desarrollar estas afecciones, se aconseja:

Limitar el tiempo de uso continuo

Realizar pausas cada 20-30 minutos

Alternar el uso de ambas manos

Evitar sostener el teléfono con una sola mano durante largos períodos

Utilizar comandos de voz o soportes para el dispositivo

Incorporar ejercicios de estiramiento para manos y muñecas

La Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos destaca que estos hábitos pueden disminuir significativamente el riesgo de lesiones por sobreuso, especialmente en personas que utilizan el celular más de cuatro horas diarias.

Un problema en crecimiento

El avance de la tecnología ha facilitado la vida cotidiana, pero también ha introducido nuevos desafíos para la salud. Las lesiones en la mano asociadas al uso de smartphones ya son consideradas una problemática emergente, vinculada a hábitos que, en muchos casos, comienzan a edades tempranas.

Adoptar medidas preventivas y prestar atención a los síntomas iniciales puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una lesión crónica.

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