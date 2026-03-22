Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas

El uso intensivo de teléfonos inteligentes se ha convertido en un hábito cotidiano, especialmente entre adolescentes y universitarios. Sin embargo, estudios recientes advierten que la frecuencia, la postura y los movimientos repetitivos al interactuar con estos dispositivos pueden provocar diversas lesiones en la mano, la muñeca y los dedos.
Investigaciones de instituciones como Yale Medicine señalan que el uso prolongado del smartphone, especialmente con una sola mano y mediante movimientos reiterados del pulgar, puede generar molestias como dolor, hormigueo, entumecimiento e incluso pérdida de fuerza.
Las lesiones más comunes
Entre los trastornos más frecuentes asociados al uso excesivo del celular, especialistas identifican:
síndrome del túnel carpiano: se produce por la compresión del nervio mediano en la muñeca, generando dolor, debilidad y adormecimiento.
tenosinovitis de De Quervain: conocida como “pulgar del móvil”, afecta los tendones del pulgar por movimientos repetitivos.
dedo en gatillo: provoca bloqueo o chasquidos al mover los dedos debido a la inflamación de los tendones.
Según revisiones publicadas en la base biomédica PMC, más de un 25 % de los usuarios intensivos reportan dolor en el pulgar, la palma o la muñeca, y el riesgo aumenta cuanto mayor es el tiempo de uso diario.
Qué dicen los especialistas
Un informe de la Clínica Mayo advierte que el uso prolongado de teléfonos inteligentes puede generar microtraumatismos acumulativos en las articulaciones. Estos pequeños daños, sostenidos en el tiempo, pueden derivar en lesiones crónicas si no se tratan a tiempo.
Por su parte, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física subraya que la prevención es clave. Recomiendan adoptar pausas frecuentes, alternar el uso de ambas manos y utilizar accesorios ergonómicos para reducir la carga sobre tendones y nervios.
Además, estudios indican que hasta el 50 % de los jóvenes que usan el celular de manera intensiva han experimentado algún tipo de dolor o disfunción en la mano.
Síntomas de alerta
Los expertos coinciden en que ciertos signos no deben ignorarse:
Dolor persistente en la mano o muñeca
Hormigueo o entumecimiento
Debilidad al agarrar objetos
Sensación de chasquido en los dedos
Ante estos síntomas, se recomienda consultar con un especialista para evitar complicaciones mayores.
Cómo prevenir lesiones por el uso del celular
Para reducir el riesgo de desarrollar estas afecciones, se aconseja:
Limitar el tiempo de uso continuo
Realizar pausas cada 20-30 minutos
Alternar el uso de ambas manos
Evitar sostener el teléfono con una sola mano durante largos períodos
Utilizar comandos de voz o soportes para el dispositivo
Incorporar ejercicios de estiramiento para manos y muñecas
La Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos destaca que estos hábitos pueden disminuir significativamente el riesgo de lesiones por sobreuso, especialmente en personas que utilizan el celular más de cuatro horas diarias.
Un problema en crecimiento
El avance de la tecnología ha facilitado la vida cotidiana, pero también ha introducido nuevos desafíos para la salud. Las lesiones en la mano asociadas al uso de smartphones ya son consideradas una problemática emergente, vinculada a hábitos que, en muchos casos, comienzan a edades tempranas.
Adoptar medidas preventivas y prestar atención a los síntomas iniciales puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una lesión crónica.