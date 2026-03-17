Yerba Buena tiene todo listo para la 5ª edición de la Diplomatura Gratuita en Jardinería y Paisajismo

La municipalidad de Yerba Buena invita a la comunidad a participar de la 5ª edición de la Diplomatura gratuita en Jardinería y Paisajismo, una propuesta de formación abierta que brinda la posibilidad de aprender sobre plantas, biodiversidad y diseño de espacios verdes, a través de un recorrido teórico y práctico durante todo el año.
La diplomatura es una valiosa oportunidad para quienes deseen acercarse al mundo de la jardinería, el viverismo y la huerta, incorporando herramientas y conocimientos vinculados al cuidado del medioambiente y la planificación de espacios naturales.
El cursado se desarrollará entre los meses de abril y noviembre. Las clases teóricas se dictarán en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), alternando con instancias prácticas que se realizarán en el Vivero Municipal y en el Jardín Botánico Percy Hill. Además, contará con un destacado cuerpo docente integrado por profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, la Fundación Miguel Lillo, la Facultad de Agronomía e investigadores del Conicet.
Quienes deseen inscribirse deberán completar el formulario del siguiente link: FORMULARIO.
Para más información o consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp al 381 207 3875.
Ubicación clases teóricas: https://share.google/xtUBu7PkhuqxAIj5e
Ubicación clases practicas: https://share.google/EzLOW3KHATbVWFT7H
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