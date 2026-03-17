Yerba Buena tiene todo listo para la 5ª edición de la Diplomatura Gratuita en Jardinería y Paisajismo

El cursado se desarrollará entre los meses de abril y noviembre. Las clases teóricas se dictarán en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), alternando con instancias prácticas que se realizarán en el Vivero Municipal y en el Jardín Botánico Percy Hill. Además, contará con un destacado cuerpo docente integrado por profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, la Fundación Miguel Lillo, la Facultad de Agronomía e investigadores del Conicet.