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Estudiantes pone en juego su futuro en una gira clave por el Litoral

La “Cebra” visita a Comunicaciones en un duelo directo por el ingreso a los playoffs. Con cinco partidos por delante, el margen de error para el conjunto de calle Monteagudo es mínimo.

RECTA FINAL. Los dirigidos por Fabrizio Esposito se preparan para las cinco finales que le restan en la fase regular. RECTA FINAL. Los dirigidos por Fabrizio Esposito se preparan para las cinco finales que le restan en la fase regular.
Hace 2 Hs

Estudiantes de Tucumán afrontará desde esta noche una de las giras más determinantes de la temporada en la Liga Argentina de Básquet, con el objetivo de sostenerse en zona de playoffs y, si es posible, escalar posiciones en la Conferencia Norte.

El equipo dirigido por Fabrizio Esposito visitará hoy a las 21.30 a Comunicaciones, en Mercedes, Corrientes, en un duelo que aparece como decisivo por la paridad entre ambos. El conjunto tucumano llega con un récord de 14 triunfos y 13 derrotas, mientras que su rival presenta un balance casi idéntico (14-14), lo que transforma el cruce en una verdadera final anticipada.

El contexto obliga a un enfoque preciso: controlar el ritmo de juego, minimizar pérdidas y sostener la eficacia en la pintura serán aspectos centrales para inclinar la balanza. En este tramo de la competencia, los detalles pasan a tener un peso específico mayor, y Estudiantes lo sabe.

Luego del compromiso en Corrientes, la delegación se trasladará a Resistencia, donde el jueves a las 21 enfrentará a Villa San Martín en “La Caldera”. El conjunto chaqueño llega con una marca de 15-13 y se ubica por encima en la tabla, por lo que representa otro rival directo en la pelea por mejorar la ubicación de cara a la postemporada.

ESTRATEGA. Fabrizio Esposito conduce a Estudiantes con solidez táctica en un tramo decisivo de la Liga Argentina. ESTRATEGA. Fabrizio Esposito conduce a Estudiantes con solidez táctica en un tramo decisivo de la Liga Argentina.

Actualmente, Estudiantes ocupa el octavo puesto en la Conferencia Norte, una posición que lo emparejaría en playoffs con el noveno, en una serie que definirá su continuidad. En ese sentido, cada victoria no solo acerca la clasificación, sino que también puede modificar un cruce que, en esta instancia, aparece abierto y competitivo.

El calendario no da respiro. Tras la gira, la “Cebra” volverá a Tucumán para recibir el 22 a Independiente de Santiago del Estero, y luego cerrará la fase regular en Mendoza con dos partidos: el 26 ante Huracán Las Heras y el 28 frente a Rivadavia.

Con cinco encuentros por disputar, el objetivo es claro: meterse entre los mejores con la mayor ventaja posible. Los cuatro primeros evitarán la primera fase de playoffs, mientras que del quinto al duodécimo se cruzarán en llaves eliminatorias.

En ese escenario, la gira por el Litoral no es un tramo más del fixture: es el punto de inflexión que puede definir el rumbo de Estudiantes en la temporada.

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