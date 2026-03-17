Estanislao Pregot: la historia del salteño que se vistió de “naranja” y que sueña junto a Tarucas
El medioscrum formado en Jockey Club de Salta vive su segunda temporada en la franquicia del NOA y busca consolidarse en el Súper Rugby Américas. Tras un paso por Argentina XV y un trial con Los Pumas 7’s, aspira a dar el salto definitivo al seleccionado mayor.
Estanislao Pregot tiene claro de dónde viene y hacia dónde quiere ir. El medioscrum de Tarucas, nacido en Salta y formado en los clubes de su provincia, atraviesa una etapa importante en su carrera dentro del Súper Rugby Américas. Con apenas algunos años en el alto rendimiento, el “9” combina la ambición del jugador joven con la experiencia que ya le dieron los seleccionados y las competencias internacionales.
Su historia en el rugby empezó temprano, casi como ocurre en muchas familias del norte argentino: siguiendo los pasos de los mayores. “Empecé a los cuatro años en Tigres de Salta porque tenía primos y hermanos que jugaban ahí”, recuerda. Durante sus primeros años fue creciendo dentro del club, rodeado de un ambiente familiar que lo llevó naturalmente hacia la cancha.
Sin embargo, su camino cambiaría pronto. Cuando tenía ocho años, un tío suyo lo convenció de mudarse al Jockey Club de Salta, una institución tradicional del rugby provincial. “Mis tíos eran del Jockey de toda la vida y él me impulsó a cambiarme cuando era chico”, cuenta. La decisión no tardó en consolidarse. “Era chico, pero el club tenía muy buenas divisiones y siempre nos gustaba ganar. Mi tío me convenció rápido”, agrega.
Ese paso marcaría buena parte de su formación deportiva. En Salta, el rugby se vive con una intensidad muy particular, similar a lo que ocurre en otras provincias con fuerte tradición ovalada como Tucumán. Pregot reconoce que esa cultura fue clave en su desarrollo. “Los clubes tienen un sentido de pertenencia muy grande. Cuando juega la selección o los equipos importantes siempre hay mucha gente en la cancha. Se vive con mucha pasión”, explica.
Ese sentimiento también se traslada al seleccionado salteño, una camiseta que el jugador ya tuvo la oportunidad de vestir. “Me tocó jugar algunos amistosos con el seleccionado mayor contra Tucumán, contra Paraguay y también en Córdoba. Es algo muy lindo porque en Salta se vive diferente, como pasa acá con la Naranja”, asegura.
La experiencia de representar a su provincia fue uno de los primeros pasos hacia el alto rendimiento. Después llegarían oportunidades más importantes, como su participación en un trial de Los Pumas 7’s, una experiencia que lo acercó al sistema de selecciones nacionales. “Fue un trial de Pumas Seven. Me gusta mucho esa disciplina, es un rugby muy dinámico y muy exigente”, cuenta.
Ese tipo de experiencias suelen ser determinantes para los jugadores jóvenes que buscan crecer dentro del rugby profesional. Para Pregot, significaron un cambio importante en la forma de entrenar y de entender el deporte.
“Cuando aparecen esas oportunidades uno las sueña y las busca. Cuando llegan es muy gratificante para el deportista”, explica. “Cambia la forma de trabajar, la intensidad de los entrenamientos, la carga física. Estás dedicado al cien por ciento”, añade.
Un momento crucial en la carrera de Pregot
Otro momento importante en su carrera fue su participación con Argentina XV, el seleccionado que funciona como antesala del equipo nacional. Con ese combinado tuvo la oportunidad de viajar a Europa y disputar partidos de alto nivel.
“Me tocó viajar con Argentina XV a Europa con Álvaro (Galindo), el head coach. Fue una experiencia espectacular. Competir a ese nivel y además viajar y conocer lugares es algo que llena de orgullo”, recuerda.
Durante esa gira, el equipo enfrentó a rivales importantes. “Jugamos contra Munster en Irlanda y contra Bristol en Inglaterra”, cuenta.
Para cualquier jugador joven, ese tipo de partidos representan una referencia clara sobre el nivel internacional. “Vestir la camiseta del país es algo que uno ama y representar a la nación es algo hermoso”, afirma.
Hoy, ese recorrido lo encuentra en Tarucas, la franquicia que representa al NOA en el Súper Rugby Américas. Para Pregot, esta temporada significa una nueva oportunidad dentro de un proyecto que todavía está en construcción.
El año pasado ya había formado parte del plantel, aunque con menos minutos de los que esperaba. Por eso decidió volver con una motivación renovada.
“El año pasado estuve en el plantel, pero no tuve muchos minutos y me quedé con ganas de volver y desafiarme más”, reconoce.
En este nuevo ciclo, el salteño destaca sobre todo el ambiente del equipo. “Tenemos un grupo humano impresionante. Estoy muy contento de estar acá y de competir todos los días con los chicos”, asegura.
Pregot fue clave para sellar la victoria de Tarucas sobre Peñarol
En el último triunfo frente a Peñarol, uno de los rivales más exigentes del torneo, Pregot también tuvo su momento. Fue protagonista de un try que ayudó a sellar la victoria del equipo.
“Estoy muy contento. El try es de todo el equipo, a mí me tocó agarrarla cerca del ingoal y apoyar, pero es un trabajo de todos”, explica.
El triunfo fue especialmente importante por el rival y por el contexto del partido. “Sabíamos que iba a ser un partido distinto porque Peñarol es un gran rival. Preparamos muy bien la semana y llegamos de la mejor manera. Terminamos sufriendo un poco al final, pero queríamos ganar con nuestra gente y por suerte se dio”, relata.
Mientras Tarucas sigue consolidando su identidad dentro del torneo, Pregot mantiene claros sus objetivos personales. El primero es colectivo: conquistar el Súper Rugby Américas.
Pero también hay un sueño mayor que aparece en el horizonte. “Mi objetivo es ganar el torneo con Tarucas y, por qué no, algún día recibir un llamado a Los Pumas. Sería lo máximo para mí”, dice.
Para el salteño, ese sueño todavía está en construcción. Pero cada entrenamiento, cada partido y cada oportunidad dentro del sistema de selecciones parecen acercarlo un poco más.