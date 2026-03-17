Estanislao Pregot: la historia del salteño que se vistió de “naranja” y que sueña junto a Tarucas

Ese paso marcaría buena parte de su formación deportiva. En Salta, el rugby se vive con una intensidad muy particular, similar a lo que ocurre en otras provincias con fuerte tradición ovalada como Tucumán. Pregot reconoce que esa cultura fue clave en su desarrollo. “Los clubes tienen un sentido de pertenencia muy grande. Cuando juega la selección o los equipos importantes siempre hay mucha gente en la cancha. Se vive con mucha pasión”, explica.