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¿Te interesa liderar equipos? Llega un programa en Tucumán con enfoque integral

El programa es impulsado por Interconsulting y se cursa de forma presencial los jueves y viernes en la Universidad San Pablo-T, sede centro (San Martín 435).

LIDERAZGO. El programa PFEL 360 propone una formación práctica para desarrollar habilidades de gestión, comunicación y conducción de equipos. LIDERAZGO. El programa PFEL 360 propone una formación práctica para desarrollar habilidades de gestión, comunicación y conducción de equipos. / ARCHIVO LA GACETA
María José Monteros
Por María José Monteros 17 Marzo 2026

Los cambios en las formas de trabajo, la necesidad de tomar decisiones rápidas y la gestión de equipos cada vez más diversos plantean nuevos desafíos para quienes ocupan roles de conducción. En ese marco, en Tucumán se lanzó una nueva edición del Programa de Formación y Entrenamiento en Liderazgo 360 (PFEL 360), una propuesta orientada a desarrollar habilidades clave para liderar en entornos dinámicos.

El programa es impulsado por Interconsulting y se dicta en la Universidad San Pablo-T, en su sede de San Martín 435, en San Miguel de Tucumán. La modalidad es 100% presencial, con cursado jueves y viernes de por medio, de 19 a 22.

Una formación que aborda el liderazgo de forma integral

La propuesta parte de una idea clara: liderar hoy implica mucho más que coordinar tareas. Requiere comprender el funcionamiento de las organizaciones, gestionar personas y tomar decisiones en escenarios exigentes.

El enfoque 360 del programa integra distintas dimensiones del liderazgo. Abarca autoliderazgo, comunicación, gestión de equipos, negociación, innovación y diseño organizacional, combinando lo personal, lo relacional y lo estratégico.

El objetivo es fortalecer la capacidad de conducción, mejorar el desempeño y generar resultados sostenibles en distintos ámbitos laborales.

Cómo se cursa

El programa está organizado en 14 encuentros distribuidos en siete módulos intensivos. Cada uno trabaja habilidades específicas y complementarias, con una lógica progresiva.

La dinámica combina teoría y práctica, con actividades que permiten aplicar lo aprendido en cada clase. El formato busca generar participación activa y promover el intercambio entre los asistentes.

El cursado presencial también apunta a potenciar el trabajo en grupo y la construcción colectiva de herramientas para situaciones reales.

Qué temas incluye

El recorrido abarca autoliderazgo e inteligencia emocional, diseño de organizaciones con foco en las personas, trabajo en equipo, gestión del talento, comunicación estratégica, negociación y gestión de conflictos, e innovación.

Cada eje apunta a desarrollar competencias necesarias para conducir equipos, gestionar procesos y adaptarse a contextos cambiantes.

Cómo participar

El programa cuenta con certificación universitaria y está dirigido a quienes buscan potenciar su perfil profesional o asumir nuevos desafíos.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede centro de la universidad o consultar por los canales oficiales de Interconsulting para obtener más información sobre inscripciones.

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