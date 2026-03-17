¿Te interesa liderar equipos? Llega un programa en Tucumán con enfoque integral

Los cambios en las formas de trabajo, la necesidad de tomar decisiones rápidas y la gestión de equipos cada vez más diversos plantean nuevos desafíos para quienes ocupan roles de conducción. En ese marco, en Tucumán se lanzó una nueva edición del Programa de Formación y Entrenamiento en Liderazgo 360 (PFEL 360), una propuesta orientada a desarrollar habilidades clave para liderar en entornos dinámicos.