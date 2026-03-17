“Victorlimpiadas”: una convocatoria insólita que se volvió viral y promete reunir a todos los Víctor en Jujuy
Un joven jujeño lanzó una convocatoria para reunir a todos los hombres llamados Víctor en un evento con juegos y desafíos. La propuesta se volvió viral en redes y ya suma decenas de interesados.
Una propuesta tan simple como original comenzó a circular en redes sociales y rápidamente captó la atención de miles de usuarios en Jujuy. La iniciativa fue impulsada por Víctor Chocobar, un joven de la localidad de Monterrico, que decidió convocar a todos los hombres que compartan su nombre para participar de un evento único.
La propuesta, bautizada como “Victorlimpiadas”, combina humor, juegos y desafíos en una jornada pensada exclusivamente para quienes se llaman Víctor. Lo que comenzó como una idea casual terminó transformándose en un fenómeno viral.
El origen de la idea
Según relató el propio organizador, todo surgió a partir de un recuerdo. Tiempo atrás había visto un video en internet donde se reunían personas con el mismo nombre, y esa imagen quedó dando vueltas en su cabeza.
La idea tomó forma de manera espontánea. “Un día me desperté y dije: lo voy a hacer”, contó. Antes de lanzarse, compartió la ocurrencia con personas de su entorno laboral, donde recibió una respuesta positiva que lo animó a avanzar.
El impacto en redes
Con el impulso inicial, decidió grabar un video y difundirlo a través de plataformas digitales como Instagram y TikTok. La repercusión fue inmediata.
En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reproducciones, comentarios y mensajes. Muchos usuarios no solo reaccionaron con humor, sino que además confirmaron su intención de participar. La convocatoria logró trascender el ámbito local y comenzó a replicarse en distintas cuentas.
Un evento con juegos y humor
El encuentro ya tiene fecha y lugar definidos: se realizará el domingo 12 de abril desde las 9 de la mañana en un complejo recreativo de Monterrico. La jornada estará orientada a la diversión, con actividades pensadas para generar interacción entre los participantes.
Entre las propuestas anunciadas se destacan competencias como “el Víctor más rápido”, “el más fuerte” y “el grito más potente”, además de juegos recreativos, desafíos grupales y espacios para compartir durante toda la mañana.
Una iniciativa que busca conectar
Más allá del tono humorístico, el objetivo del evento es generar un espacio de encuentro distinto, donde personas que comparten el mismo nombre puedan conocerse, interactuar y disfrutar de una experiencia colectiva poco habitual.
Con una convocatoria que sigue creciendo y el interés en aumento, las “Victorlimpiadas” ya se perfilan como uno de los eventos más curiosos y comentados de la región en las últimas semanas.