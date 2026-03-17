Abogacía a distancia en Tucumán: la USP-T abrió inscripciones para empezar en abril

Estudiar y trabajar al mismo tiempo se volvió una necesidad para muchos jóvenes y también para adultos que buscan seguir creciendo profesionalmente, pero que no siempre pueden adaptarse a los horarios tradicionales de la universidad. Frente a esta realidad, la Universidad San Pablo-T presentó la carrera de Abogacía a distancia. El lanzamiento se realizó en la sede de San Martín 435 y marcó un paso más en la expansión de la educación virtual en la provincia.