Abogacía a distancia en Tucumán: la USP-T abrió inscripciones para empezar en abril

Estudiar y trabajar al mismo tiempo se volvió una necesidad para muchos jóvenes y también para adultos que buscan seguir creciendo profesionalmente, pero que no siempre pueden adaptarse a los horarios tradicionales de la universidad. Frente a esta realidad, la Universidad San Pablo-T presentó la carrera de Abogacía a distancia. El lanzamiento se realizó en la sede de San Martín 435 y marcó un paso más en la expansión de la educación virtual en la provincia.
La propuesta tiene una duración de cuatro años y comenzará el próximo 6 de abril. Desde la institución aseguran que se trata de una carrera pensada para adaptarse a los nuevos tiempos, con una modalidad flexible pero con fuerte acompañamiento académico.
Una carrera pensada para la práctica real
La fundadora de la universidad, Catalina Lonac, destacó que este lanzamiento tiene un valor especial, no solo para la institución sino también a nivel personal.
Según explicó, la carrera fue diseñada con un enfoque práctico, alejado de los modelos tradicionales más teóricos. “Hoy el derecho tiende a la oralidad y eso exige profesionales que puedan responder en el momento”, señaló.
En ese sentido, la propuesta busca formar abogados preparados para situaciones reales, donde la rapidez y la claridad en la respuesta pueden ser determinantes.
Virtual pero con acompañamiento
Por su parte, la directora de Educación a Distancia, Agustina Pedraza, explicó que la carrera está pensada desde una lógica digital, pero sin dejar solos a los estudiantes.
Uno de los puntos centrales será el sistema de tutorías, que acompañará a los alumnos durante toda su trayectoria académica. “Sabemos que estudiar a distancia es un desafío, pero no van a estar solos”, aseguró.
La modalidad combina clases en vivo (sincrónicas) con contenidos disponibles en la plataforma (asincrónicos), lo que permite organizar los tiempos de estudio según las necesidades de cada estudiante.
Un plan actualizado y adaptado a lo que viene
El plan de estudios incluye materias tradicionales del derecho como constitucional, administrativo o internacional, pero también suma contenidos vinculados a nuevas tendencias.
Entre ellos aparecen temas como inteligencia artificial, derecho y tecnología, oralidad, redacción y expresión, habilidades cada vez más demandadas en el ámbito profesional.
Este enfoque busca responder a los cambios que atraviesa el mundo jurídico, donde la digitalización y la inmediatez tienen un rol cada vez más importante.
Una oportunidad para quienes necesitan flexibilidad
Desde la universidad destacan que esta modalidad no está pensada solo para jóvenes que recién terminan el secundario, sino también para personas que trabajan o que deciden empezar a estudiar más adelante.
En ese sentido, la virtualidad aparece como una herramienta clave para ampliar el acceso a la educación superior.
Si bien remarcan que la presencialidad sigue siendo importante como espacio de encuentro, reconocen que hoy muchas personas necesitan alternativas más flexibles para poder formarse.
Cómo inscribirse
Las inscripciones ya están abiertas. Quienes estén interesados pueden acercarse a la sede de San Martín 435 o ingresar al sitio web oficial de la universidad.
Las clases comenzarán el 6 de abril, lo que deja un margen corto para quienes quieran sumarse a esta nueva propuesta académica.