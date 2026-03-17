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La Selección Argentina cambió los planes: sin Finalissima, se queda en el país y jugará un inesperado amistoso

El equipo que dirige Lionel Scaloni se entrenará en Ezeiza y se despedirá del público argentino el martes 31.

ÚLTIMO PARTIDO. La selección argentina tendrá un encuentro con su gente antes de partir rumbo al Mundial 2026. ÚLTIMO PARTIDO. La selección argentina tendrá un encuentro con su gente antes de partir rumbo al Mundial 2026.
Hace 1 Hs

La cancelación de la Finalissima obligó a la selección argentina a recalcular su hoja de ruta en plena fecha FIFA. Lo que parecía un calendario con un partido de alto perfil contra España terminó transformándose en una semana de trabajo en el país, con foco en la preparación y en la puesta a punto del plantel.

Finalmente, la AFA confirmó que el equipo conducido por Lionel Scaloni no viajará al exterior y desarrollará una serie de entrenamientos intensivos en el predio de Ezeiza. Como cierre de esa semana, disputará un amistoso frente a Guatemala el martes 31, en un escenario que será confirmado en los próximos días.

El cambio de planes se dio tras la imposibilidad de acordar la disputa de la Finalissima con UEFA y la caída de otros compromisos que estaban en carpeta. De hecho, la Selección se quedó sin rivales confirmados durante varios días, en un contexto poco habitual para un ciclo que siempre priorizó la competencia internacional.

En ese sentido, el partido contra Guatemala aparece como una solución de último momento para no perder ritmo competitivo. Más allá de la jerarquía del rival, el encuentro le permitirá al cuerpo técnico sumar minutos, probar variantes y evaluar futbolistas, algo clave en una etapa en la que cada detalle cuenta.

La decisión de concentrarse en el país también responde a la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo de trabajo. Con un calendario cada vez más ajustado, Scaloni busca profundizar aspectos tácticos y consolidar una base que le permita llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

Varios jugadores podrían aprovechar estos días para ganarse un lugar en el plantel

En los próximos días, la AFA dará a conocer la lista de convocados, el cronograma completo de entrenamientos y el estadio donde se disputará el amistoso. Todo indica que habrá lugar tanto para habituales titulares como para jugadores que buscan ganarse un lugar.

Más allá de los cambios de agenda, la lógica no se modifica: la Selección sigue en modo preparación. Y aunque el rival no sea el esperado, cada entrenamiento y cada partido representan una oportunidad para seguir ajustando el funcionamiento de un equipo que apunta a sostener su nivel en la elite del fútbol mundial.

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